Cinema

di Marcello Paolillo - 09/10/2019 10:40 | aggiornato 09/10/2019 10:44

Len Wiseman, regista della saga di Underworld, si occuperà di dirigere Ballerina, lo spin-off della saga di John Wick con Keanu Reeves.

0 condivisioni

Lionsgate espanderà molto presto l’universo cinematografico di John Wick con un primo spin-off della saga intitolato Ballerina, il quale racconterà questa volta la vendetta di una giovane donna intenzionata a fare piazza pulita degli assassini della sua famiglia.

Ora, come riportato da Deadline, il progetto ha trovato finalmente il suo regista: si tratta di Len Wiseman, già autore di ben quattro capitoli della saga di Underworld con Kate Beckinsale e della recente serie TV ispirata ai fumetti di Swamp Thing.

La sceneggiatura di Ballerina sarà scritta da Shay Hatten (John Wick 3 – Parabellum), al lavoro anche sul soggetto di Army of the Dead, il nuovo zombie movie diretto da Zack Snyder e prodotto da Netflix. Al momento, non si sono ancora fatti nomi circa l'attrice che vestirà i panni della protagonista del nuovo film.

Keanu Reeves figura al momento solo in veste di produttore (anche se non si esclude un suo cameo nel film, ovviamente nei panni di Wick), in collaborazione con Erica Lee e Chad Stahelski.

Ricordiamo in ogni caso che Ballerina non sarà l'unico progetto 'costola' ambientato nell'universo di Wick: è infatti attesa al varco anche The Continental - serie televisiva prequel - attualmente in fase di sviluppo ma che non arriverà prima dell'uscita nelle sale di John Wick 4, prevista per il 21 maggio 2021.

La serie - e di convesso anche il nuovo film spin-off - aiuteranno ad espandere un franchise decisamente redditizio al botteghino (parliamo di oltre 570 milioni di dollari in tutto il mondo), senza contare che solo John Wick 3 - Parabellum ha fatto registrare incassi per oltre 300 milioni di dollari.