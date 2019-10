Bella Thorne ha una nuova fidanzata (ma rimane anche con Benjamin Mascolo)

La stessa Tana Mongeau, con la quale Bella è tuttora in ottimi rapporti, ha commentato il post della cantante mostrandole tutto il suo sostegno. "Sì, Martini", ha scritto in riferimento al cognome della nuova ragazza della Thorne.

Non credo che nessuno capirà davvero i legami che condivido con Mod o Tana. Sì, scherziamo sul poliamore, ma non vogliamo dargli una definizione precisa o un'etichetta.

Dove si colloca Benji Mascolo in tutto questo? Il cantante del duo Benji & Fede ha commentato il post con un "Siete deliziose, ragazze". "Ci vediamo presto baby", ha risposto lei, aggiungendo una serie di emoji a forma di cuore. Benji e Bella, infatti, non hanno una relazione esclusiva. Il loro è un rapporto aperto, poliamoroso .

La novità è stata condivisa dall'attrice e cantante via Instagram, quando ha pubblicato un post con due foto in cui le due si coccolano a letto .

Bella Thorne fa nuovamente parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo aver ufficializzato la sua relazione con Benjamin Mascolo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha rivelato di frequentare una nuova ragazza. Si tratta di Alex Martini che, secondo People , lavora nell'industria dell'intrattenimento come assistente di produzione.

