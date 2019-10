Cinema

Un progetto legato a Nova sarebbe già in lavorazione presso gli Studi Marvel, e potrebbe arrivare al cinema tra il 2022 e il 2023.

Con la fine della Infinity Saga, il Marvel Cinematic Universe si prepara a entrare in una nuova era. Kevin Feige e i Marvel Studios hanno anticipato da tempo che le "regole del gioco" cambieranno presto, con l'ingresso di nuovi personaggi e una durata inferiore per gli archi narrativi che abbracciano diversi film.

La cosiddetta Fase 4 durerà circa due anni, e coinvolgerà sia film che serie TV legate sia a personaggi che conosciamo (Black Widow, Falcon, Winter Soldier, solo per citarne alcuni) che nuovi volti (come i protagonisti de Gli Eterni). Più nebulosa, anche se poco distante, è invece la Fase 5. Giustamente Marvel non si è ancora sbottonata molto su cosa vedremo dal 2022 in avanti, visto che il progetto è in uno stato di cambiamento costante (come ha dimostrato la recente espulsione e ritorno-lampo di Spider-Man nel MCU). Alcuni indizi però sono già sul piatto.

Uno dei prossimi volti che potremmo vedere sul grande schermo è quello di Nova. Richard Rider avrebbe dovuto fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe già con Avengers: Endgame, come ultimo sopravvissuto dello sterminio di Thanos ai danni dei Nova Corps. L'idea però è stata scartata, lasciando un nuovo punto interrogativo su come il personaggio approderà al cinema.

Un articolo apparso su MCU Cosmic sostiene che i rumor apparsi in rete a maggio 2019 erano fondati, e che i Marvel Studios starebbero già lavorando al progetto. Secondo una "fonte molto credibile", Nova farebbe cioè parte della Fase 5 insieme a Blade, a una nuova versione dei Fantastici 4 e ai misteriosi progetti legati ai mutanti Marvel.

Per il momento la Fase 5 ha solo una data di uscita prenotata ufficialmente, quella del 6 maggio 2022 (USA), riservata a Black Panther II. Questo tiene liberi gli slot del febbraio e del luglio 2022, sempre che Marvel decida di continuare a seguire un calendario di tre uscite ogni anno e non scelga di fare un'altra eccezione alla regola, come già succederà nel 2021, anno in cui arriveranno nei cinema Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 e Thor 4.

Con anche Guardiani della Galassia 3 e il sequel di Captain Marvel da mettere in conto, il debutto di Nova potrebbe persino "scivolare" al 2023, o magari avvenire in uno dei tanti show sviluppati per Disney+: a questo punto, ipotesi e speculazioni si sprecano.

In ogni caso, i rumor sull'avvento di Nova si fanno sempre più insistenti, anche non è chiaro se sarà davvero Richard Rider l'incarnazione prescelta per un adattamento cinematografico. A voi piacerebbe che il progetto si concretizzasse?