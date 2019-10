Cinema

di Rina Zamarra - 09/10/2019 09:56 | aggiornato 09/10/2019 10:01

I Goonies tornano nei cinema italiani dopo 35 anni dal debutto in sala: il film sarà proiettato in versione 4k Ultra HD nelle giornate dell'8 e del 9 dicembre 2019.

Warner Bros. ha deciso di fare una sorpresa a tutti i fan de I Goonies. Il film cult degli anni ’80 tornerà nei cinema italiani in versione 4K Ultra HD. L’appuntamento è previsto per l’8 e il 9 dicembre 2019. Al momento non sono ancora state ufficializzate le liste dei cinema che ospiteranno il film, ma potete già segnare sul vostro calendario le due date.

L’iniziativa consentirà ai fan di festeggiare i 35 anni dall’uscita della pellicola, diretta da Richard Donner. Dietro il successo del film c’era, però, Steven Spielberg autore del soggetto e produttore, la cui sceneggiatura fu affidata a Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo).

Il titolo I Goonies trae spunto dal nome del quartiere dei protagonisti. I ragazzi del film vivono, infatti, nella cittadina di Astoria in un quartiere denominato Goon Docks, da cui il nomignolo Goonies. In realtà, il termine goony in americano significa sfigato. E in effetti all’inizio i protagonisti sono davvero dei piccoli "sfigati", visto che devono lasciare il loro quartiere a causa dei progetti di due imprenditori intenzionati a trasformare l’area in un campo da golf.

Sarà proprio a causa del rischio di rimanere senza le loro case che i ragazzi decideranno di seguire le indicazioni di un'antica mappa trovata in soffitta. La mappa dovrebbe portarli a un tesoro nascosto nei sotterranei di un vecchio ristorante abbandonato. Inizia così l’avventura dei Goonies, esposti alla minaccia reale di una pericolosa banda di delinquenti.

Il film ha segnato l’esordio al cinema di Josh Brolin nel ruolo di Brandon. Brolin era circondato all’epoca da tanti giovani attori, tra cui Sean Astin alias Mikey (Il Signore degli Anelli), Jeff Cohen alias Lawrence "Chunk" Cohen (oggi avvocato), Corey Feldman alias Clark "Mouth" Devereaux (Stand By Me, Ragazzi perduti) e Martha Plimpton alias Stef Steinbrenner (Parenti, amici e tanti guai, 200 Cigarettes).

Oltre ai ragazzi, il cast includeva anche gli adulti Joe Pantoliano alias Francis Fratelli (Daredevil, Bad Boys) e Anne Ramsey alias Mamma Fratelli.

Non saranno, però, solo i Goonies a tornare sul grande schermo. Warner Bros. ha previsto un secondo ritorno speciale: il 21 e il 22 ottobre 2019 sarà in sala la versione rimasterizzata ed estesa di Shining.