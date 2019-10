In attesa della serie TV che arriverà sul piccolo schermo non prima del 2021, Il Signore degli Anelli è pronto a ritornare nelle librerie italiane con una nuova edizione e, soprattutto, con una nuova traduzione che sta già provocando non poche discussioni tra tutti i fan del grande J.R.R. Tolkien.

Ma procediamo con ordine. Considerato una delle più importanti opere letterarie del 20esimo secolo, con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Il Signore degli Anelli è stato tradotto in ben 38 lingue ed è stato più volte ripubblicato in nuove edizioni nel corso degli anni. Dal 30 ottobre, in tutte le librerie italiane, sarà disponibile il kolossal di Tolkien con una nuova traduzione, curata da Ottavio Fatica (uno dei più grandi traduttori italiani) e pubblicata da Bompiani. Anche in questo caso l'opera sarà edita in tre volumi, che usciranno a distanza di sei mesi l'uno dall'altro.

Ebbene, se molti fan di Tolkien hanno accolto con entusiasmo la notizia, non stanno mancando le polemiche in merito proprio alla traduzione dell'opera.

L'AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani) ha infatti pubblicato sui propri profili social la quarta di copertina della nuova edizione de Il Signore degli Anelli su cui campeggia la traduzione della celebre poesia dell'Anello che gli appassionati ben conoscono e amano. Di seguito, la poesia pubblicata sull'account Facebook dell'AIST.

Un Anello per trovarli, Uno per vincerli,

Come potete leggere nei commenti, non mancano aspre critiche alla traduzione di un particolare nome o verso, con i Tolkieniani che sembrano più agguerriti che mai nell'affermare come i versi tradotti della poesia dell'Anello siano distanti dalla traduzione a cui siamo stati abituati per decenni.

La versione "classica" della poesia dell'Anello, come la conosciamo oggi (e pubblicata per la prima volta nell'edizione Rusconi del 1974) recita invece, in italiano, le seguenti parole:

Un Anello per domarli, un Anello per trovarli,

Di seguito, invece, la poesia dell'Anello letta in lingua originale dallo stesso Tolkien.

Three Rings for the Elven-kings under the sky,

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

Nine for Mortal Men doomed to die,

One for the Dark Lord on his dark throne

In the Land of Mordor where the Shadows lie.

One Ring to rule them all, One Ring to find them,

One Ring to bring them all, and in the darkness bind them,

In the Land of Mordor where the Shadows lie.