09/10/2019 14:41 | aggiornato 09/10/2019 14:45

Jared Leto ha perso la testa (del Met Gala). Che sia stata rubata? L'attore rivolge uno scherzoso invito agli ipotetici ladri.

Abito rosso, diamanti, testa mozzata: il look di Jared Leto al Met Gala 2019 non è certo passato inosservato. All'epoca oggetto di MEME e infiniti commenti sui social, l'ensemble torna a far parlare di sé grazie a un'intervista che l'attore ha rilasciato a GQ.

La testa mozzata, in realtà, era qualcosa di più di un oggetto scenico. Si trattava, infatti, di una borsa clutch realizzata da Makinarium, azienda di effetti speciali italiana che aveva già dato vita a creature simili in occasione della sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week del febbraio 2018. Il costo di ogni singola replica? Circa diecimila euro! Ma Leto potrebbe averla pagata molto di più, vista la ricchezza dei particolari (e la lunghezza dei suoi capelli), come suggerito da un articolo di The Cut.

Un investimento che aveva dato i suoi frutti, visto che l'outfit di Leto aveva incarnato alla perfezione il tema del Met Gala, Camp: Notes on Fashion.

C'è però un problema. La testa mozzata di Jared Leto non si trova più. Interrogato sul destino dello stravagante accessorio, l'attore ha detto di non avere la minima idea di dove sia finito:

Qualcuno potrebbe averla rubata.

Leto, comunque, non sembra essere eccessivamente preoccupato da questa perdita. Tanto che ha subito aggiunto un commento scherzoso:

Se qualcuno la ritrova, la riporti nel negozio Gucci più vicino. In cambio avrà un paio di sneaker sporche.

Trafugata o mal riposta? Chissà se scopriremo mai il vero destino della testa Gucci!