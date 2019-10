Jason Statham e Guy Ritchie insieme per un nuovo action thriller

Cinema

09/10/2019

Alzi la mano chi ha nostalgia dei bei tempi di Lock & Stock e Snatch? Niente paura, l'attore e il regista tornano a collaborare per un progetto... esplosivo!

La coppia di Lock & Stock - Pazzi scatenati e Snatch è pronta a tornare in azione. Come riportato da Deadline, Jason Statham e Guy Ritchie sono al lavoro insieme per un nuovo action thriller.

Il progetto non ha ancora un titolo, ma è il remake del polar francese Cash Truck (in originale Le Convoyeur), diretto nel 2004 dal talentuoso Nicolas Boukhrief.

Il film sarà prodotto da Miramax, che ha acquisito i diritti dell'originale da StudioCanal. I produttori saranno Bill Block ed Ivan Atkinson.

Statham, reduce dalle fatiche di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, interpreterà il protagonista H, un uomo freddo e misterioso che può sentire quello che gli altri non sentono perché ha una pallottola nel cranio che amplifica il suo udito.

Quando viene assunto da un'agenzia di trasporto preziosi di Los Angeles sull'orlo del fallimento per le troppe rapine subite da un'apparentemente infallibile banda criminale, si ritrova al centro di un piano pericoloso. Ma anche lui, ovviamente, non è quello che sembra.

Albert Dupontel, il protagonista di Le Convoyeur

Ritchie, che ritornerà alle radici Cockney delle sue prime action-comedy dopo Aladdin e l'imminente The Gentlemen con Matthew McConaughey (in uscita negli Usa il 24 gennaio 2020), ha commentato con la consueta ironia questo progetto.

Non vedo l'ora di dare vita a questa storia e di lavorare ancora con Jason, almeno finché gli reggeranno le ginocchia.

Guy Ritchie

Bill Block di Miramax, già al lavoro con il regista inglese per The Gentlemen, non è stato da meno.

Collaborare ancora con Guy Ritchie per la seconda volta consecutiva, insieme ad un attore prestigioso come Jason Statham, è un privilegio. Ci aspettiamo che il tono del film e il piacere di questi due amici di lunga data sarà in grado di resuscitare un vero e proprio genere classico.

Il film, in pieno stile heist movie, viene descritto come ricco di suspense e costruito su varie linee narrative, con diversi personaggi coinvolti nel plot accanto ad H.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per questo ritorno di Statham allo stile di Bacon e del Turco?