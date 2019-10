CinemaTV NewsFumettiAnimazioneVideogames

di Silvio Mazzitelli - 09/10/2019 08:34 | aggiornato 09/10/2019 08:38

La conferenza stampa di presentazione di Lucca Comics & Games 2019 ha presentato tutte le novità e le attività che si svolgeranno quest'anno durante la manifestazione ormai diventata un appuntamento imprescindibile per ogni amante della cultura nerd.

0 condivisioni

Il giorno 8 ottobre si è tenuta a Milano la presentazione dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, il festival definito ormai come la Mecca della cultura pop, un evento che ha risonanza in tutto il mondo, anche grazie agli enormi numeri che riesce a collezionare. Nell’edizione 2018 i visitatori dotati di biglietto sono stati ben 250.663, con un totale di 793.818 presenze complessive. Numeri da capogiro se consideriamo che la cittadina di Lucca ha “soltanto” 88mila abitanti.

L’edizione 2019 del festival avrà come tema il “Becoming Human” descritto perfettamente nel poster a opera dell’artista Barbara Baldi, vincitrice del Gran Guinigi 2018 come miglior disegnatrice con il fumetto Lucenera, edito da Oblomov Edizioni. Il tema è dedicato a tutte le opere e le storie che ci fanno scoprire cosa significhi essere umani e che hanno perfetta rappresentazione nella cornice di Lucca.

L’edizione 2019 vedrà anche l’introduzione di alcune nuove realtà, per la prima volta a Lucca, come Amazon, presente con un’area di oltre 200mq chiamata Amazon Box of Passions e dedicata a fumetti, libri, tecnologia, videogiochi, giochi, giocattoli e molto altro. Grande spazio sarà dedicato ai prodotti Audible e a quelli della linea Alexa, oltre che alle novità presenti sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Tra i grandi ritorni ci sarà anche Ferrari, che celebrerà i 90 anni della sua Scuderia con l’esposizione delle Cover Art del campionato di Formula 1 2019. Gli amanti di videogiochi e di eSports potranno invece conoscere la Ferrari Driver Academy, da poco entrata nel Campionato eSport.

Ogni area tematica offrirà poi grandi contenuti spesso di caratura internazionale.

Le novità dell’area Comics

Lucca Comics & Games 2019 presenterà un cast di ospiti internazionali d’eccellenza per quanto riguarda il mondo del fumetto. Al festival i fan potranno incontrare Jim Starlin, creatore di Thanos, e Chris Claremont, autore di alcune delle storie più famose dedicate agli X-Men. Dal Giappone arriverà invece Hirohiko Araki, autore de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Emil Ferris, autrice della graphic novel di successo “La mia cosa preferita sono i mostri”, sarà presente alla manifestazione con anche una mostra a lei dedicata, dove esporrà le tavole originali del suo fumetto.

HD Disney/Don Rosa

Da Disney arriverà una leggenda vivente, Don Rosa, l’autore che ha definito la famiglia di paperi più famosa al mondo. Quest’anno, inoltre, Lucca Comics & Games avvierà un gemellaggio con il Festival d’Angouleme, manifestazione francese dedicata principalmente al mondo del fumetto e oggi tra le più importanti al mondo, con un ospite d’onore proprio dalla Francia. Quest’anno il guest of honour sarà Alex Alice, autore de Il castello delle stelle, fumetto edito in Italia da Mondadori, e di un ambizioso progetto dedicato al Siegfried. All’edizione 2020 di Angouleme, invece, come ospite italiano ci sarà Gabriele Dell’Otto, famoso per aver realizzato come disegnatore molte testate Marvel.

Tornano anche quest’anno gli spettacoli teatrali ispirati ad alcuni dei più importanti fumetti italiani. Dopo il successo dell’anno scorso di Kobane Calling on Stage, spettacolo ispirato al famoso fumetto di Zerocalcare (presente anche quest’anno), sarà la volta della messa in scena di Cinzia, fumetto di Leo Ortolani, sempre edito da Bao Publishing, sul tema della transessualità e dell’accettazione.

Continua anche la collaborazione con il Salone internazionale del Libro di Torino, con il Translation Day, una giornata dedicata al lavoro dei traduttori, con seminari e incontri professionali dedicati a questo mestiere. La giornata sarà dedicata sia a chi svolge questo lavoro, perché possa arricchire le proprie conoscenze, sia a chi è incuriosito da questo universo.

Le novità dell’area Movie

HD 20th Century Fox

Due importanti anteprime cinematografiche saranno proiettate durante la manifestazione. Il primo appuntamento sarà dedicato a Terminator: Destino Oscuro, nuovo capitolo della saga creata da James Cameron e diretto da Tim Miller, proiettato il 30 ottobre, un giorno prima dell’uscita ufficiale in tutti i cinema italiani.

Il secondo sarà dedicato invece al sequel di un film di culto, Zombieland: Doppio Colpo, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer. Sabato 2 novembre alle 17 ci sarà una maratona con la proiezione del primo storico film seguito dalla nuova pellicola, in uscita il 14 novembre nei cinema. Il tutto sarà condito da una Zombie Walk cui parteciperanno cosplayer, fan della saga e amanti degli zombie in generale.

Tra le altre anteprime troveremo anche i film d’animazione I Figli del Mare, distribuito nelle sale dal 2 al 4 dicembre da Nexo Digital, e Steven Universe The Movie, per il quale sarà presente anche Rebecca Sugar, l’autrice del famoso cartone di Cartoon Network.

Netflix tornerà anche quest’anno nella cornice lucchese portando un’esperienza dedicata a La Casa di Carta e che occuperà un intero padiglione. Il colosso dello streaming metterà in primo piano la nuova serie dedicata a The Witcher, infatti presenterà il trailer in anteprima mondiale proprio a Lucca, oltre a tenere un incontro dove parteciperanno la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich e le due giovani attrici Anya Chalotra (interprete di Yennefer) e Freya Allan (interprete di Ciri), oltre che all’autore dei romanzi originali Andrzej Sapkowski.

Per i più nostalgici sarà presente anche un evento speciale dedicato ai telefilm cult con protagonista Cristina D’Avena, come Love Me Licia, Balliamo e Cantiamo con Licia e Cristina, l’Europa siamo noi. Ad accompagnare la famosa cantante di sigle ci saranno anche Marco Bellavia, interprete di Steve nella serie dedicata a Licia, e un moderatore d’eccezione, Uan.

Le novità dell’area Videogames

HD Bandai Namco

A Lucca C&G 2019 cresce anche la presenza dei videogames. Bandai Namco porterà alcune anteprime della sua line-up futura, con tanti titoli tratti da anime come One Piece Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, My Hero One’s Justice 2 e Dragon Ball Z: Kakarot. Inoltre l’azienda giapponese porterà a Lucca anche l’attesissimo Cyberpunk 2077, che sarà visibile in un esclusivo gameplay in una speciale sala cinema in Piazza Santa Maria.

Call of Duty: Modern Warfare avrà un’area tutta sua presieduta da due carri armati e offrirà diverse attività a tema. Sarà poi possibile provare il nuovo titolo di Activision in diverse postazioni PC e PlayStation 4.

Nintendo sarà presente invece con un padiglione dove mostrerà le ultime novità per Nintendo Switch, con in anteprima alcuni titoli molto attesi, come Luigi’s Mansion 3, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Pokémon Spada e Scudo. Inoltre, sarà allestita un’area dedicata a Ring Fit Adventure, la nuova esperienza che unisce fitness e videogiochi.

Anche durante quest’edizione sarà possibile assistere alla Blizzcon all’interno della Esports Cathedral, dove verranno presentate tutte le principali novità di Blizzard Entertainment. L’appuntamento sarà per il 1° novembre alle 18:30.

HD Activision

2K presenterà invece un’area dedicata al recente Borderlands 3 con anche una parata dedicata ai cosplayer del gioco.

Sony dedicherà un’area alla prova di PlayStation Now, il servizio di abbonamento basato su Cloud che di recente ha accolto alcuni importanti titoli come God of War e Uncharted 4. Sarà inoltre presente un’area per PlayStation Gear, lo store dedicato al merchandising PlayStation.

Anche quest’anno torneranno poi le aree dedicate all’eSport, con la Gillette Bomber Cup, dedicata a Fortnite, e la già citata Esport Cathedral, che ospiterà molti altri tornei come quelli diLeague of Legends e Quake Champions.

Le novità dell’area Games

HD Getty Images

L’area Games quest’anno vedrà degli ospiti d’eccezione. In collaborazione con Wizard of the Coast si terrà uno dei più grandi tornei di Dungeons & Dragons di sempre, che si svolgeranno in un vero dungeon, ossia nei sotterranei di San Colombano, antichi di secoli. Ma non è finita qui. L’attore hollywoodiano Joe Manganiello (True Blood, How I Met your Mother e Deathstroke nei film DC), sarà presente insieme al comico scozzese Paul Foxcroft, a Richard Witther (D&D Senior Art Director), Bill Benham (D&D Game Producer), Mark Hulmes e Kim Richards (due membri tra i più importanti della comuniti UK di D&D, conosciuti come gli High Rollers), per giocare per la prima volta in diretta a Dungeons & Dragons.

L’attore si è infatti detto fan del famoso gioco di ruolo di Wizard of the Coast. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Twitch (partner di Lucca C&G) sul canale Twitch DND dove si potranno anche fare delle donazioni che andranno ai programmi di beneficienza D&D Extra Life e Children’s Miracle Network Hospitals.

Tra gli ospiti più importanti di quest’area tematica ci saranno Bruce Sterling, famoso autore di fantascienza che ha scritto alcuni grandi libri come La Matrice Spezzata e La Macchina della realtà, Andrzej Sapkowsky, creatore della saga di The Witcher, e Daniel Abraham e Ty Franck, autori della saga The Expanse, divenuta di recente anche una serie televisiva.

HD Lucca Comics & Games

Durante la presentazione della manifestazione lucchese sono stati anche annunciati i premi per il Miglior Gioco dell’Anno e il Miglior Gioco di Ruolo dell’Anno. Il primo lo ha vinto il board game El Dorado, edito da Ravensburger, che vede da 2 a 4 giocatori sfidarsi nel trovare la mitica città perdutà; il secondo è andato invece a Household, gioco di ruolo tutto italiano edito da Raven Distribution. In Household i giocatori interpreteranno delle minuscole creature fatate all’interno di un’enorme magione abbandonata dall’uomo, dove dovranno gestire tensioni politiche e fragili equilibri.

Tante novità per l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games che si prospetta come un’altra grande edizione del festival. Voi siete pronti?