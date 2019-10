AnimazioneCinema

09/10/2019

Anime Factory ha annunciato l'arrivo del film in CG di Lupin anche nei cinema italiani.

A pochi giorni dall'uscita del trailer ufficiale giapponese di Lupin III - The First, nuovo film dedicato al ladro gentiluomo realizzato per la prima volta in CG, arriva la conferma che la pellicola animata arriverà anche nei cinema italiani.

A confermare questa buona notizia è Anime Factory, etichetta di Koch Media dedicata all'animazione giapponese che ha già portato al cinema il film Dragon Ball Super: Broly e a breve anche One Piece: Stampede (in uscita il 24 ottobre).

Anime Factory ha infatti diffuso un primo teaser trailer (lo stesso con cui era stato presentato il film in Giappone qualche mese fa), doppiato interamente in italiano. La data d'uscita prevista è per il momento un generico 2020, specificando che comunque uscirà entro l'inverno. Dunque i fan del famoso ladro creato dal recentemente scomparso Monkey Punch dovranno attendere pochi mesi per poter vedere questa nuova avventura al cinema.

In quest'avventura Lupin e i suoi compagni di sempre dovranno scoprire il mistero dietro il Diario di Bresson, un misterioso diario pieno di segreti legati all'eredità di Lupin I, il nonno del nostro protagonista.

Lupin III - The First sarà diretto da Takashi Yamazaki, regista che ha già diretto film d'animazione molto importanti, come Doraemon Stand By Me e il film animato Dragon Quest: Your Story basato sull'illustre videogioco di Square Enix uscito quest'estate. In Giappone Lupin è previsto per il 6 dicembre di quest'anno.

Siete contenti di poter vedere il primo film in 3D di Lupin anche nei cinema italiani?