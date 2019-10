Cinema

[Spoiler!]

di Simona Vitale - 09/10/2019 16:32 | aggiornato 09/10/2019 16:39

Sam Riley, interprete di Fosco nel film Maleficent - Signora del Male, ha parlato dell'evoluzione che subirà il rapporto del suo personaggio con Malefica, interpretata dalla bellissima Angelina Jolie.

0 condivisioni

Nel film del 2014 Maleficent, interpretato dalla bellissima Angelina Jolie, uno dei rapporti che ha maggiormente destato l'attenzione e la curiosità degli spettatori è quello tra Malefica (il personaggio appunto interpretato dalla Jolie) e il suo corvo mutaforma, Fosco (Diaval), interpretato da Sam Riley. Nel sequel Maleficent - Signora del male, in arrivo nei cinema USA il 18 ottobre 2019, questo rapporto subisce sicuramente un'evoluzione e presuppone un nuovo livello di comprensione, come ha raccontato lo stesso Sam Riley in una recente intervista:

Ci siamo divertiti molto perché Angie [la Jolie, n.d.R.] ha pensato che la nostra relazione fosse una delle cose che la gente ha maggiormente apprezzato del primo film e ha ragionato su come avremmo potuto ottenere ancora di più da questo tipo di vecchia relazione da coppia sposata. Litigano tra loro, ma sai che si adorano.

Tradizionalmente noto come Diablo il corvo, il personaggio di Fosco ha subìto in Maleficent diverse trasformazioni, ottenute sicuramente grazie alla grande versatilità di Riley come attore. Da quel che appare, i cambiamenti di questo personaggio hanno funzionato così bene che Maleficent: Signora del Male consentirà alla coppia di essere ancora più efficace nella battaglia contro la regina Ingrith, interpretata da Michelle Pfieffer, e la sua guerra contro Malefica.

In questo sequel, vedremo come cinque anni dopo gli eventi del primo film, la stretta relazione tra Malefica e la Principessa Aurora (Elle Fanning) viene messa alla prova quando il Principe Filippo (Harris Dickinson) chiede la mano della stessa Aurora. A peggiorare le cose si aggiunge il fatto che la madre di Phillip, la regina Ingrith (Michelle Pfeiffer), conta di utilizzare il matrimonio per dividere per sempre umani e fate. Malefica e Aurora, che si trovano ai lati opposti di una guerra imminente, si trovano di fronte alla domanda se sono in grado di essere veramente una famiglia.

E come Sam Riley ha aggiunto, Malefica è sarà semplicemente se stessa:

Forse non l'avete ancora notato, ma lei è semplicemente Malefica. Chi ha visto il primo film sa bene come in lei ci fosse molto più di questa creatura arrabbiata, ferita, che amava Aurora. Cosa potrebbe fare di peggio a Fosco? Trasformarlo in un verme o qualcosa del genere? Si calmerà.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Come riporta CinemaBlend, Malefica trasformerà Fosco in una nuova creatura nel sequel, qualcosa di assolutamente epico che, però, per il momento ancora non è stato svelato.

Distribuito da Walt Disney Pictures, Maleficent - Signora del Male arriverà nei cinema italiani il 17 ottobre 2019.