I figli del diavolo finalmente hanno un volto!

Il servizio di streaming statunitense Hulu e Marvel Television hanno annunciato i primi sette membri del cast della serie TV Helstrom! Questi sono Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra e Alain Uy.

Helstrom debutterà nel 2020 su Hulu e originariamente avrebbe dovuto essere "accompagnata" dalla serie spin-off di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ghost Rider. Tuttavia, il servizio streaming di proprietà Disney ha deciso di non iniziare la produzione dello show con Gabriel Luna.

Marvel's Helstrom narra della storia dei fratelli Daimon e Ana Helstrom, figlio e figlia di un misterioso e potente serial killer. I fratelli hanno una dinamica complicata ma nonostante ciò dovranno collaborare per salvare l'umanità da una nuova minaccia.

Il cast

Tom Austen, conosciuto per i suoi ruoli nelle serie TV I Borgia, Grantchester e The Royals, interpreterà Daimon Helstrom. Un professore di etica che di giorno lavora come esorcista, Daimon non si illude di poter salvare un mondo, spera solo di poter aiutare alcune delle persone a lui più vicine. Nella sua battaglia contro il mondo nascosto, Daimon è determinato a far scomparire tutti i demoni e non si fermerà finché non saranno sconfitti.

Austen ha pubblicato su Instagram la foto del cast dello show scrivendo: "Ci vediamo all'inferno"

Sydney Lemmon, conosciuta per il suo ruolo di Isabelle nella serie spin-off Fear The Walking Dead, interpreterà Ana Helstrom. Di giorno, Ana gestisce una casa d'aste di successo ma il suo vero interesse risiede nel dare la caccia a chi fa del male agli altri. Traumatizzata da suo padre da bambina, Ana è spinta a liberare il mondo dal male e in cuor suo teme che suo padre tornerà.

L'attrice che interpreta Isabelle ha comunicato ai suoi fan i 7 membri del cast di Helstrom con un post su Instagram:

Elizabeth Marvel è una delle veterane del cast, conosciuta per il ruolo di Presidentessa Elizabeth Keane nella serie TV Homeland - Caccia alla spia. Ha anche preso parte alla serie Law & Order: Unità Speciale e Fargo, oltre ad aver avuto un ruolo nel film di Steven Spielberg Lincoln. Nella serie di Hulu sarà Victoria Helstrom, una donna afflitta da demoni reali e immaginari. Mentre lotta per essere sé stessa, spera di riparare il suo rapporto con i suoi figli.

Robert Wisdom è stato recentemente visto nella serie TV con Dwayne Johnson. In Helstrom sarà Caretaker, un guardiano della conoscenza dell'occulto. Egli usa la sua conoscenza e il suo rapporto con Ana per aiutare a tenere a bada le forze demoniache.

JuneCarryl, vista nella serie TV Mindhunter, vestirà i panni della dottoressa Louise Hastings. Una psicologa con una fede forte ma una mente aperta, Hastings è a capo dell'ospedale psichiatrico dove Victoria è monitorata. Ha vegliato sulla famiglia Helstrom per anni, prendendosi cura di loro nel miglior modo possibile.

Ariana Guerra, attrice nella serie TV Dion e nel film A un metro da te, vestirà i panni di Gabriella Rosetti. Una donna in equilibrio tra logica e fede, Gabriella arriva dal Vaticano per aiutare Daimon e Hastings a scoprire casi di possesso demoniaco. Vuole salvare tutti quelli che può, compreso Daimon.

Alain Uy è conosciuto per il suo ruolo di Dr. Daniel Pet nella serie TV The Passage e per essere stato Ernst Bodine in True Detective. In Helstrom interpreterà Chris Yen. Quest'ultimo è il partner commerciale di Ana e il suo amico più stretto, quasi come un fratello. Si occupa della maggior parte delle responsabilità della casa d'aste e assiste Ana in tutto ciò di cui ha bisogno.

Uy ha condiviso la sua gioia con i suoi follower su Instagram con il seguente messaggio:

E così è successo. Sono stati un paio di mesi da PAZZI e sono più che entusiasta di condividere finalmente con voi la notizia che faccio ufficialmente parte della famiglia Marvel, interpretando un ruolo in Helstrom. Wow! Sono emozionato di essere parte di questo viaggio con tutte le persone straordinarie che lavorano a questo progetto. Chris Yen è nell'edificio... prendiamo!

La serie TV Marvel's Helstrom sarà disponibile su Hulu nel 2020 con la prima stagione, che sarà composta da 10 episodi.

Non resta che aspettare di sapere se lo show farà o meno parte del Marvel Cinematic Universe e in che misura.