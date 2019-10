FumettiCuriosità

di Silvio Mazzitelli - 09/10/2019 14:28 | aggiornato 09/10/2019 14:31

Puma e One Piece stringono una collaborazione in Giappone per la realizzazione di un paio di scarpe dedicate al famoso manga.

0 condivisioni

I fan di One Piece sono abituati a vedere ogni tipo di merchandising dedicato al loro anime e manga preferito. Probabilmente non li sorprenderà sapere che, in Giappone, il noto manga creato da Eiichiro Oda ha stretto una collaborazione con la nota azienda Puma per la realizzazione di un paio di scarpe ispirate all'opera piratesca.

L'account Twitter giapponese di Puma ha infatti mostrato le nuove sneaker dedicate alla serie chiamate Cell Venom, che, come possiamo vedere dall'aspetto, è un vero omaggio all'animo da pirata sempre a caccia di preziosi tesori sperduti nei mari.

Come potete vedere dalle immagini, le sneaker ufficiali di One Piece vedono una predominanza del colore oro e argento, con persino due catene dorate che avvolgono completamente la scarpa. Una delle scarpe avrà anche come ornamento una chiave, così da dare maggiormente l'impressione di camminare con due forzieri ai piedi. La scatola che conterrà le sneaker inoltre, avrà le silhouette dei personaggi del manga di Oda in bianco e nero.

L'uscita è prevista per l'11 ottobre, e per il momento il prodotto è un'esclusiva giapponese. Per il momento non è stato rivelato il prezzo finale di queste scarpe.

HD Puma

Se siete delusi dal fatto di non poter acquistare queste sneakers, purtroppo vendute solo in territorio nipponico, potrete allora pensare di realizzare delle scarpe custom come ha fatto l'utente Reddit chiamato CoolSTO66, che ha trasformato le sue Nike in una versione dedicata allo spadaccino della ciurma, Roronoa Zoro e a Rufy.

Come possiamo vedere dall'immagine, il design creato dall'utente è parecchio originale, con un tema di colori prevalentemente sul verde, come i capelli dello spadaccino, e soprattutto le spade di Zoro e il braccio di Rufy che si amalgamano perfettamente con il logo Nike.

Cosa ne pensate di queste scarpe dedicate a One Piece, vi piacerebbe provare l'ebrezza di camminare con due forzieri del tesoro ai piedi?

Fonte: Comicbook