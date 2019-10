Rinviato Doom Eternal: arriverà a marzo 2020

Videogames

di Stefania Sperandio - 09/10/2019 14:01

Bethesda Softworks ha annunciato un corposo rinvio per il suo sparatutto Doom Eternal: atteso inizialmente per novembre, il gioco arriverà invece a marzo del prossimo anno.

I fan in impaziente attesa di Doom Eternal dovranno attendere un po' più a lungo del previsto. Nelle scorse ore, infatti, il publisher statunitense Bethesda Softworks ha ufficializzato un rinvio per lo sparatutto sviluppato da id Software, software house regina del genere, che arriverà solamente il prossimo anno.

Inizialmente atteso per il prossimo mese di novembre, il nuovo episodio della serie Doom esordirà invece il 20 marzo 2020. Nel suo comunicato ufficiale, Bethesda Softworks spiega:

Per essere sicuri di sviluppare la migliore esperienza possibile – affinché DOOM Eternal sia all’altezza dei nostri standard di velocità e pulizia – abbiamo preso la decisione di spostare la data di lancio di alcuni mesi fino al 20 marzo 2020.

Il tempo extra sarà quindi utilizzato dagli sviluppatori per innalzare l'asticella della qualità del gioco e per limare eventuali difetti che erano venuti a galla – e che non sarebbe stato possibile far rientrare entro poco più di un mese da questo annuncio.

In concomitanza con il rinvio, Bethesda Softworks ha anche annunciato che la modalità Invasione, che consentirà di invadere (letteralmente) la partita di un altro giocatore vestendo i panni di un demone, arriverà dopo il lancio come aggiornamento gratuito e non sarà disponibile dal debutto.

C'è anche una precisazione per i giocatori su Nintendo Switch: la nuova data d'uscita di Doom Eternal è infatti valida per i giocatori su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Bethesda Softworks ha sottolineato che, per quanto riguarda l'edizione su Switch, la data di lancio rimane da fissare e sarà annunciata "in futuro".

Infine, è stato reso noto che i fan della saga potranno ottenere il classico Doom 64 come bonus di pre-ordine per Doom Eternal su tutte le piattaforme. Chi vorrà acquistarlo singolarmente potrà farlo dal 20 marzo 2020, in occasione dell'uscita del nuovo episodio.

Doom Eternal è un brutale sparatutto in prima persona che vi consentirà, come da tradizione nella serie, di dare la caccia a spietati demoni. Tra le novità del gioco, ci sarà una speciale modalità Battaglia in cui i giocatori in multiplayer si affronteranno in squadre asimmetriche – chi nei panni del demone, chi dei suoi cacciatori – che sostituirà il tradizionale Deathmatch dei giochi online.

Il gioco, inoltre, sarà un sequel diretto degli eventi di Doom, il reboot della saga lanciato nel 2016, e offrirà tante nuove tipologie di demoni da affrontare, sfoderando l'arsenale che ci sarà messo a disposizione.

Quanto siete impazienti per l'arrivo della nuova opera di id Software?