09/10/2019

Mentre i fan rumoreggiano per la mancata candidatura di Robert Downey Jr. agli Oscar 2020, l'attore ha spiegato che è stato lui a chiedere di non essere incluso nella lista per le possibili nomination agli Academy Awards.

Mai banale. Dopo avere dichiarato di rispettare l'opinione (stroncante) di Martin Scorsese sui cinecomic, Robert Downey Jr. ha rivelato che è stato lui a chiedere di non essere incluso nella lista dei possibili candidati agli Oscar.

La star del Marvel Cinematic Universe (MCU) lo ha affermato nel corso della stessa intervista in cui ha parlato dei commenti del regista di Toro Scatenato, Taxi Driver, Re per una notte e l'imminente The Irishman (nel video qui sotto, dal minuto 2:10).

A introdurre l'argomento è stato il padrone di casa, Howard Stern. Il celebre conduttore radiofonico ha chiesto all'attore se fosse mai stato nominato per il ruolo di Iron Man e, quando Robert ha risposto di no, gli ha chiesto se pensasse che fosse dovuto al fatto che si tratta del protagonista di un film di supereroi:

La tua performance è straordinaria. Il personaggio è così credibile.

Il "padrino" dell'MCU ha risposto senza esitazione (ma per dirla tutta, in maniera un po' elusiva):

Sono molto contento che tu abbia sollevato l'argomento, perché se ne è parlato e io ho detto: 'No, lasciamo stare'. Perché sono più simile a te di quanto tu possa credere. Ascolto la tua trasmissione e sono d'accordo con la maggior parte delle tue opinioni. Anche se possono essere varie. Ogni tanto segui queste correnti di pensiero populiste e io penso: 'Oh, io non la vedo in questo modo. Ma mi fa piacere che per te sia così'.

Ma anche se Robert non è interessato all'Oscar (o almeno, così dice), i fan non sono d'accordo che non partecipi alla corsa per la celebre statuetta.

I sostenitori della star e di Iron Man hanno rispolverato la petizione su Change.org per fare sì che il loro beniamino sia inserito tra i nominati agli Academy Awards 2020. L'iniziativa ha ripreso quota dopo che Disney e Marvel hanno candidato Avengers: Endgame in 12 categorie, ma non in quella per il Miglior attore protagonista. Di fatto, escludendo Robert dalla corsa agli Oscar.

La decisione ha sorpreso e deluso i fan, tanto più alla luce delle dichiarazioni di Joe e Anthony Russo, che in più di una occasione hanno affermato che l'alter ego di Tony Stark e Iron Man merita la statuetta per la sua (lunga) interpretazione del personaggio.

I due registi lo hanno ribadito ancora di recente, in occasione di una intervista con il Daily Beast, mentre erano a Venezia 76 per presentare il primo film della loro nuova casa di produzione, Mosul:

Nella storia del cinema, non sappiamo se abbiamo mai visto il pubblico di ogni parte del mondo reagire a una performance come ha fatto per quella di Robert Downey Jr. in Avengers: Endgame. C'erano persone che piangevano e iperventilavano. Insomma, quando riesci a raggiungere in quel modo gli spettatori in tutto il mondo, significa che si tratta di una prova d'attore di enorme profondità. Non abbiamo mai visto niente del genere. E se non merita un Oscar questo, non so cosa lo meriti.

La petizione raggiungerà lo scopo e otterrà che Robert Downey Jr. sia potenzialmente inserito nella corsa agli Oscar? L'attore accetterà la possibile candidatura? Ma prima ancora, spiegherà perché non è interessato a essere nominato?

Il tempo (forse) porterà le risposte. Se non tutte, almeno qualcuna.