Una splendida intervista che ha dimostrato, ancora una volta, quanto il cast di Stranger Things sia determinante per la messa in scena di sceneggiature meravigliose che, senza questi attori, sarebbero potute andare sprecate.

È un incubo. Voglio dire, sono dei ragazzi fantastici ma tu sei un uomo adulto, che si sveglia al mattino nel mezzo dei suoi quarant'anni ed è: 'Sai cosa voglio fare oggi? Andarmene in giro con sei ragazzini quindicenni per vedere come sono, di cosa parlano, e voglio essere coinvolto nelle conversazioni che stanno avendo sull'imparare a conoscere loro stessi nei loro quindici anni'...

Alla domanda su come sia lavorare con un gruppo di talentuosi giovanissimi attori, che ha visto crescere sul set stagione dopo stagione, nessuna indecisione per Harbour:

Poi ha raccontato come la serie, di cui è un grande fan, s'intitolasse inizialmente Montauk , dal nome della cittadina in cui è ambientata la vicenda.

L'intervista è continuata con il racconto del primo momento in cui Harbour ha conosciuto i Duffer Brothers. L'attore ha detto di adorarli davvero, e anche che sono i più grandi nerd che abbia mai incontrato in vita sua.

Grazie, siete davvero utili. Vi adoro ragazzi, in bocca al lupo per la stagione 4

L'intervista che Seth Meyers ha fatto a David Harbour al suo Late Night Show non poteva che iniziare così: con la domanda sul destino di Hopper in Stranger Things .

L'incubo di lavorare con tanti adolescenti, l'imbarazzo di non poter dire nulla sul proprio futuro, l'incertezza sul destino del suo personaggio: ecco la fantastica intervista a David Harbour, Hopper di Stranger Things, al Late Night with Seth Meyers.

