TV News

di Mara Siviero - 09/10/2019 15:31 | aggiornato 09/10/2019 15:36

Per girare The Crown 3 Helena Bonham Carter ha voluto parlare con la Principessa Margaret, personaggio da lei interpretato nella serie.

0 condivisioni

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Helena Bonham Carter anche attraverso i suoi personaggi dalle caratteristiche molto particolari.

Tra poco, l’attrice sarà una delle protagoniste di The Crown 3 - che arriverà su Netflix il prossimo 17 novembre - in cui interpreterà la Principessa Margaret, sorella di Elisabetta II.

Per prepararsi al ruolo, che sembrerebbe essere molto complesso e sfaccettato, Helena Bonham Carter avrebbe letto diversi libri e biografie, avrebbe parlato con gli amici della principessa e con chi le è stato accanto, e avrebbe consultato anche un astrologo, un grafologo e uno specialista del paranormale.

Netflix

Nella fattispecie, l’attrice si sarebbe sottoposta ad una seduta spiritica e, come riportato da The Guardian, avrebbe detto: “[Margaret] mi ha detto, apparentemente, che era contenta che la interpretassi io. La cosa più importante, quando si interpreta un personaggio reale, è avere la sua benedizione perché interpretandolo si ha una grande responsabilità”.

Quindi, l'attrice avrebbe chiesto alla sorella dell'attuale sovrana britannica:

Le va bene se la interpreto io? E lei ha detto: 'Tu sei migliore delle altre attrici'… a cui stavano pensando. Non ammetteranno chi erano, eravamo io e qualcun’altra.

Inoltre, Helena Bonham Carter ha aggiunto:

Tutto ciò mi ha fatto pensare che forse lei era davvero lì, perché questo è quello che Margaret avrebbe detto. Lei era molto propensa al fare complimenti e anche a distruggerti allo stesso tempo. Mi ha detto 'Però devi cominciare a sistemarti ed essere più curata ed ordinata' e in seguito ha aggiunto 'Devi fumare nella maniera giusta. Io fumavo in un modo particolare. Ricorda – ricorda bene – che il bocchino è anche uno strumento espressivo e che non serve solo per fumare'.

HD Netflix

Secondo Helena Bonham Carter, Margaret è sempre stata fraintesa e male interpretata: "Le persone l’hanno sempre vista come una donna rude, arrogante e difficile, ma lei non lo era per niente, era altamente vulnerabile e spesso usava l’attacco come se fosse la sua miglior forma di difesa".

L’attrice ha anche ammesso che la principessa era proprio 'figlia di suo padre', da cui aveva ereditato ansia e balbuzie: “Ha sempre fumato ed era una che beveva. Non aveva la pelle dura".

Stando sempre a quanto detto dalla Carter, secondo lei Margaret non era in grado di dissimulare:

Non riusciva a fingere, il che è una mancanza spaventosa quando sei famoso e devi incontrare tutte quelle persone. Qualunque cosa ci fosse nella sua testa, lei la diceva. Era come una bomba ad orologeria.

Insomma, con tutte queste premesse l'attesa per l'arrivo della terza stagione di The Crown si fa sempre più sentire: e voi, quanto l'attendete?