Attenzione! Possibili spoiler!

La quinta stagione si è conclusa con la grande battaglia tra Bjorn e Ivar. Il primo dei figli di Ragnar ha avuto la meglio e ha liberato Kattegat dal dominio tirannico del fratellastro storpio, costretto a fuggire per evitare morte certa. L'aspra guerra ha sparso tanto sangue vichingo, dal momento che entrambe le fazioni hanno rifiutato la resa, un po' per orgoglio e un po' perché l'eredità di Ragnar ha un peso non indifferente.

Spodestato dal suo trono, Ivar, che si era autoproclamato Dio e governava il villaggio portuale con il terrore, finisce per viaggiare lungo la Via della Seta e raggiunge la Russia: è laggiù che incontra il Principe Oleg, sovrano così spietato da scioccare persino un personaggio folle come Ivar. I due si uniscono per invadere la Scandinavia, come lascia intendere il trailer.

Intanto, a Kattegat, Bjorn cerca di governare seguendo le orme di suo padre e si ricongiunge a sua madre Lagertha, rinata dopo la depressione causata dalla perdita del suo amato in battaglia. La donna, nella season 6, si dedica a una vita più tranquilla nella sua fattoria, mettendo momentaneamente da parte scudo e spada. Purtroppo però nuove minacce si nascondono vicino casa: anche in questa stagione, il popolo vichingo continua a conquistare la penisola scandinava mentre Ubbe e Torvi si dirigono in Islanda per scoprire che fine abbia fatto Floki.

In sostanza, Vikings 6 si incentra sulla vendetta. Ivar, rifugiatosi a Rus, accetta l'offerta del Principe Oleg per tornare sui suoi lidi e riprendersi il trono. Il sovrano russo è "maniacale" proprio come il Senz'ossa, secondo quanto riferito da TV Guide. Oleg può contare su un'enorme flotta di navi, pronta ad andare all'attacco. Alcune delle più grandi sequenze d'azione della nuova stagione riguardano dunque l'invasione dalla spiaggia e anche i personaggi principali dello show, come Lagertha, sono coinvolti nella battaglia.