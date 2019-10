Cinema

Brie Larson non ha nessun progetto imminente sul quale lavorare e si gode la vita, ma il suo pensiero va un film Marvel tutto al femminile!

Con l'aggiunta del terzo film di Spider-Man, in arrivo nei cinema statunitensi il 16 luglio 2021, sembra che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sia definitivamente completata e, al contrario di quello che ci si poteva aspettare, il sequel di Captain Marvel non ha trovato posto tra i prossimi film e serie TV targate Marvel Studios.

A proposito del sequel con protagonista Brie Larson, è la stessa attrice a rispondere alla domanda di Vanity Fair su quando si farà un nuovo film:

Non so davvero quale sarà il mio prossimo lavoro, il che è molto entusiasmante. Non so nemmeno quale sarà la mia vita! E per la maggior parte di quest'anno ho dovuto fare il press tour [per Marvel]. Ma poi, nell'ultima metà dell'anno, mi sono concentrata molto di più sul fare solo quello che voglio fare, completamente al di fuori del mio lavoro.

Quindi, l'attrice vincitrice del premio Oscar non ha nessun progetto in fase di sviluppo. Ciò fa pensare che il sequel di Captain Marvel potrebbe trovare spazio dal 2022 in poi, quando Marvel Studios proporrà la Fase 5. Fase in cui sono già presenti Black Panther 2, Blade e con tutta probabilità il terzo capitolo delle avventure spaziali dei Guardiani della Galassia di James Gunn.

Che il progetto sia nelle menti dei dirigenti Marvel Studios è un dato di fatto, visto che lo stesso presidente Kevin Feige l'ha confermato alla scorsa edizione del San Diego Comic-Con. Ma, visto che il Marvel Cinematic Universe dovrà presentare nei prossimi anni sia i Fantastici 4 che il nuovo gruppo di mutanti appartenenti al mondo degli X-Men, Feige è decisamente occupato e gli spazi sono sempre più ridotti. Pensate, infatti, che il 2021 sarà la prima volta in cui Disney distribuirà ben 4 film nello stesso anno, ovvero Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 e Thor: Love and Thunder!

Avengers con sole donne

Molto prima che le donne del Marvel Cinematic Universe unissero le forze per l'epica scena femminile in Avengers: Endgame, Marvel Studios aveva espresso interesse per un film con protagoniste solo donne. Gli stessi fan, entusiasmati da Avengers: Endgame, hanno chiesto quando potranno vedere il film nei cinema.

Qui sotto potete vedere l'interessante featurette che mostra la scena di Avengers: Endgame e il commento delle attrici protagoniste:

Brie Larson, alla quale è stata conferita l'onorificenza di Variety Power of Women, ha confermato che lei, insieme alle sue co-star Marvel, ha parlato con il presidente degli Studi, Kevin Feige, per rendere quel film una realtà.

L'attrice ha raccontato che le "donne Marvel" si sono avvicinate a Feige dicendogli chiaramente di voler fare un film al femminile e sembra che lui abbia espresso un discreto interesse per il progetto. Quindi Larson si è dimostrata ottimista dicendo "forse accadrà".

A proposito della scena in Avengers: Endgame con le sue colleghe, Larson ha detto che è stato un grande giorno e che tutte le attrici hanno avvertito un forte legame!

Vi piacerebbe vedere prima un film sulle Vendicatrici o Captain Marvel 2?