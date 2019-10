TV News War of The Worlds

di Chiara Poli - 10/10/2019 15:29 | aggiornato 10/10/2019 15:34

Condannati a sopravvivere: ecco il destino dei superstiti di War of the Worlds nel nuovo poster di FOX, che ne annuncia l'arrivo il 4 novembre.

0 condivisioni

Condannati a sopravvivere: è questo il destino dei superstiti all'attacco alieno in War of The Worlds, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di H.G. Wells in arrivo su FOX. Nel nuovo poster dedicato alla serie, vediamo due dei sopravvissuti di spalle, mentre camminano in mezzo a ciò che resta del loro mondo.

Auto ed edifici abbandonati, cadaveri stesi per terra, e un cielo minaccioso. Il cielo che nasconde le astronavi aliene, gli invasori ostili determinati a cancellare per sempre l'umanità dal pianeta Terra.

FOX La locandina di War of The Worlds, la serie de la guerra dei mondi in arrivo su FOX

Siamo a Londra: per la prima volta la storia è ambientata in Europa, e non negli Stati Uniti.

Ci troviamo nell'Europa di oggi, dove i superstiti guidati da Gabriel Byrne (I soliti sospetti) cercheranno di opporsi ai piani degli invasori.

Accanto a lui troveremo Elizabeth McGovern (C'era una volta in America, Downton Abbey), Bayo Gbadamosi (Doctor Who, Casualty), Léa Drucker (Le Bureau - Sotto copertura, L'affido - Una storia di violenza), Paul Gorostidi (Amiche all'improvviso), Natasha Little (Mr. Nobody, Vanity Fair), Daisy Edgar Jones (Cold Feet, Testimoni silenziosi), Ty Tennant (Casualty), Daniel Eghan (Rogue One: A Star Wars Story), Guillaume Gouix (The Returned) e Pino Maiello (The Rezort, The End of the F***ing World).

Il poster annuncia anche la data per l'inizio, il 4 novembre, e quella per la fine, il 23 dicembre, degli 8 episodi creati da Howard Overman, autore britannico già dietro le quinte di grandi successi come Dirk Gently, Misfit e Merlin.

Gli episodi de La Guerra dei Mondi andranno in onda il lunedì alle 22.05, dopo gli episodi della stagione 10 di The Walking Dead in onda alle 21.00.