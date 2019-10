L’attore, noto al pubblico per la serie de Il Trono di Spade (nei panni di Robb Stark ) e per lo show Netflix Bodyguard , nel film Marvel Studios interpreterà il personaggio di Ikaris , creato nei fumetti Marvel Comics da Jack Kirby nel 1976 e noto per essere il leader della razza conosciuta come gli Eterni.

Come riportato anche da ComicBook , via Twitter sono comparse le prime foto che mostrano Richard Madden impegnato nelle riprese del film diretto da Chloé Zhao.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok