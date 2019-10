Cinema

di Simona Vitale - 10/10/2019 08:52 | aggiornato 10/10/2019 08:57

Le riprese di Halloween Kills, sequel del film Halloween del 2018, sono cominciate e Jamie Lee Curtis, alias Laurie Strode, ha condiviso una sua foto dal set. Ecco l'immagine.

0 condivisioni

Il successo di Halloween, horror del 2018 sequel diretto di Halloween - La notte delle streghe del 1978 con la regia John Carpenter, è stato sicuramente notevole. La pellicola ha incassato oltre 255 milioni di dollari in tutto il mondo e ha segnato il ritorno di Jamie Lee Curtis e di Nick Castle nel franchise, nei rispettivi ruoli di Laurie Strode e Michael Myers.

Sul finire del 2018 sono stati poi annunciati due sequel, Halloween Kills e Halloween Ends, che usciranno rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Per la gioia dei fan, le riprese di Halloween Kills sono ufficialmente cominciate l'8 ottobre, come ha reso noto proprio Jamie Lee Curtis con una foto pubblicata sul proprio profilo Twitter.

L'immagine non offre alcuna idea della trama del film, anche se Laurie Strode mostra ancora chiaramente le ferite che ha "guadagnato" dal suo scontro con Michael Myers nel film di Halloween dello scorso anno; il che potrebbe confermare la cronologia del film in uscita e quanto vicini i suoi eventi si svolgono rispetto al finale del suo predecessore.

Tuttavia, dato che comunque parliamo di un film del sanguinoso franchise di Halloween, Laurie potrebbe tornare a "farsi male" nel nuovo film, con la foto che potrebbe essere il riflesso di nuovi infortuni e percosse subìte.

Nell'immagine, che potete vedere di seguito, Jamie Lee Curtis scrive:

Mai dire la parola morte! Primo giorno del ritorno alla battaglia per la mia vita!

NEVER SAY DIE!

First day back in the battle for my life!#HalloweenMovie #HalloweenKills pic.twitter.com/EicJ86Nq4m — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) October 8, 2019

Sono state inoltre diffuse online alcune foto del film in arrivo, che hanno rivelato come un ospedale sia stato trasformato nell'Haddonfield Memorial Hospital, un luogo che ha avuto un ruolo di primo piano in Halloween II del 1981. In quel sequel, dopo essere sopravvissuta al suo terrificante incontro con Michael Myers, Laurie Strode viene portata in ospedale, ricevendo le cure mediche di cui ha bisogno mentre è leggermente sedata. Michael riesce a recarsi in ospedale nella speranza di terminare la sua opera di terrore, uccidendo i dipendenti dell'ospedale lungo la strada mentre il dottor Loomis (Donald Pleasence) tenta di indagare sul perché Michael sia così persistente lungo il suo cammino.

Well look what it is. As if anybody needed any further confirmation. #HalloweenKills Thanks @loneamorphous pic.twitter.com/cxFFVRh2TJ — Jordana 🎃 (@Jordana_LaQueen) October 5, 2019

Un'altra foto dal set conferma poi un altro ritorno del franchise: Charles Cyphers sarà di nuovo lo Sceriffo Leigh Brackett, già apparso in Halloween e Halloween II.

EXCLUSIVE: Charles Cyphers has returned as Sheriff Leigh Brackett in Halloween Kills! #HalloweenKills pic.twitter.com/D2iAB4nORA — Halloween Fans (@Halloween__Fans) October 9, 2019

Halloween Kills arriverà nei cinema USA il 16 ottobre 2020 e sarà nuovamente diretto da David Gordon Green. Nel cast incontreremo oltre a Jamie Lee Curtis e Nick Castle, anche anche Kyle Richards, Nancy Stephens, Anthony Michael Hall e Judy Greer.

Via: ComicBook