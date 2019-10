Harry Potter: Wizards Unite festeggia Halloween su iPhone e Android

Videogames

di Andrea Guerriero - 10/10/2019 14:49

Parte il Mese delle Arti Oscure per il videogame mobile in realtà aumentata di Niantic Labs. Scopriamo insieme tutte le attività speciali messe a punto per prepararci alla festività di Halloween anche nel mondo della magia.

Pokémon GO non è stato - ed è tutt'ora - solo uno dei videogiochi mobile di maggior successo di sempre, ma ha anche avuto il merito di portare alla ribalta le applicazioni basate sua tecnologia della realtà aumentata.

Dopo che nel 2016 le creature tascabili di Nintendo si sono fatte più "reali", la AR ha travolto altri marchi di successo: da The Walking Dead a Jurassik Park, passando per i Ghostbusters, smartphone e tablet hanno salutato diverse produzioni che tanto devono al titolo di Niantic Labs.

Non solo, addirittura il magico universo di Harry Potter ha saputo stregare i device iOS e Android ereditando gran parte delle meccaniche del "cugino" a tema Pokémon, avvalendosi dell'esperienza dello stesso team di sviluppo americano. Come accade per GO, anche Wizards Unite proietta fantasie e avventure nel mondo quotidiano, seducendo gli utenti con contenuti sempre nuovi e in continua evoluzione.

Non a caso, i ragazzi di Niantic hanno dato ufficialmente il via al Mese delle Arti Oscure, vale a dire uno speciale evento in game per permettere agli aspiranti maghi in tutto il mondo di celebrare a dovere Halloween.

Il team ha messo a punto un bel po' di attività ed eventi, durante i quali i giocatori dovranno collaborare per proteggere il mondo magico dalle forze malvagie in agguato. Il tutto è partito lo scorso 8 ottobre, con la prima parte dell'Evento brillante "Forze di combattimento", una nuova missione incentrata sul terrificante Mangiamorte brillante e un fuggitivo di Azkaban attiva fino al 14 del mese. Dal 19 ottobre, invece, si svolgerà il Community Day del mese, con creature inquietanti come vampiri, lupi mannari e fate mordaci ad apparire con molta più frequenza nel gioco.

I festeggiamenti per Halloween di Harry Potter: Wizards Unite proseguiranno poi dal 22 al 28 ottobre con la seconda parte dell'Evento brillante "Forze di combattimento", con protagonisti Sirius Black brillante e un Dissennatore. Solo il 31, andremo infine a vivere una missione esclusiva di Halloween: gli sviluppatori ci invitano a prepararci per l'emozionante sfida magica Camera della Fortezza a tema "Arti Oscure" e per una missione con ricompense a tempo limitato.

Cosa ne dite, anche voi avete lucidato la vostra bacchetta di sambuco e vi siete lanciati nelle tante attività a tema Ognissanti di Harry Potter: Wizards Unite? "Incantateci" nei commenti!