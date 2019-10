Il co-fondatore di Android svela il nuovo lunghissimo smartphone di Essential

Nonostante il mercato degli smartphone sembri essersi impantanato, l'apparentemente lenta corsa all'innovazione regala soluzioni anche inaspettate. Aziende come Samsung, Huawei e - a modo suo - Microsoft stanno puntando sui dispositivi pieghevoli, altre vogliono invece ridurre le cornici ai minimi termini in favore del display. E poi c'è Essential, che ha appena svelato un device dal design quanto mai distante dalle tendenze degli ultimi anni.

Dopo Essential Phone (uno dei primi smartphone con tacca a goccia sul parte superiore del display), Andy Rubin sembra averci preso gusto. Il co-fondatore di Android ha mostrato su Twitter le prime foto del lungo dispositivo oggi noto come Project GEM. Ciò che balza subito all'occhio (e non potrebbe essere altrimenti) è l'insolito form factor che rende inevitabile l'accostamento a un telecomando.

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj