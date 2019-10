Celebrity

Arrivano ottime notizie sulle condizioni di salute di Kevin Hart. L'attore è tornato ufficialmente al lavoro e si è unito ai colleghi di Jumanji: The Next Level per il tour promozionale del film.

Il peggio sembra passato. Come riporta Comic Book, che cita E!News, Kevin Hart è tornato al lavoro dopo il terribile incidente d'auto in cui è rimasto gravemente ferito alla schiena. L'attore ha ricevuto il via libera dal suo medico curante e si è unito a Dwayne Johnson, Danny DeVito e Danny Glover per il tour promozionale di Jumanji: The Next Level.

Stando alle informazioni condivise da un insider, la star di Poliziotto in prova riesce a muoversi e ad "andare in giro da solo" ed è stato visto di "buon umore" con i colleghi.

Come scrive il sito, Kevin sta ancora facendo riabilitazione. Ma il fatto che abbia raggiunto The Rock e gli altri per promuovere Jumanji 2 è senza dubbio un'ottima notizia e fa ben sperare per la sua completa ripresa.

La notte dell'1 settembre, l'attore è rimasto vittima di uno spaventoso schianto sulla Mulholland Highway di Malibu, mentre viaggiava sulla sua Plymouth Barracuda con l'amico Jared Black (che era al volante della vettura) e la fidanzata di quest'ultimo, Rebecca Broxterman.

Le prime notizie avevano fatto temere il peggio. Ma un successivo comunicato della moglie di Kevin, Eniko Parrish, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad amici e fan. Nei giorni seguenti, una ulteriore, scherzosa rassicurazione sulle condizioni dell'attore è arrivata da The Rock, che ha dichiarato che "il pediatra" della star di Jumanji ha detto che stava andando "alla grande".

Kevin è stato sottoposto a un intervento per ricomporre 3 fratture spinali che ha avuto buon esito e in un arco di tempo relativamente breve ha iniziato la riabilitazione. Prima in ospedale e poi in una struttura specializzata.

All'inizio della settimana, Tiffany Haddish, co-star dell'attore nel film La scuola serale, ha dichiarato che il collega sta facendo grandi progressi:

Sta andando davvero alla grande. Ho parlato con Kevin l'altro giorno. Sta recuperando.

Ma se la battaglia per la salute sembra avviata verso la vittoria, c'è un altro fronte che potrebbe riservare molti problemi a Kevin.

Mentre l'attore era in ospedale, una modella gli ha fatto causa per 60 milioni di dollari. Secondo le accuse della donna, la star di Jumanji si sarebbe accordata con un amico per girare a sua insaputa un video mentre avevano un rapporto sessuale.

La vicenda è tutt'altro che chiara, ma inevitabilmente ha allungato un'ombra scura su Kevin e rischia di avere ripercussioni sulla sua reputazione e la sua carriera.

Per sapere come si evolverà la situazione, non resta che aspettare.