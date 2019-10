CinemaCuriosità

di Giuseppe Benincasa - 10/10/2019 12:57 | aggiornato 10/10/2019 13:01

Ecco come può cambiare l'impressione di un personaggio come il Joker se cambiate la sua risata!

Joker è nelle sale italiane dal 4 ottobre 2019 e sta riscuotendo un ottimo successo sia di critica che di pubblico. Il film di Todd Philips ha nel suo protagonista un personaggio incredibilmente magnetico e magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix, che è riuscito a creare una già leggendaria risata per il Joker.

Ora, questa risata è stata assorbita e manipolata dal popolo di internet, che è riuscito a realizzare un altro dei suoi mashup geniali!

Sono stati realizzati dei meme davvero divertenti, dove la risata di Joker è stata sostituita da quelle di alcuni personaggi famosi del cinema e della TV, da Eddie Murphy, Peter Griffin, Seth Roger a Samuel L. Jackson e molti altri!

Il primo meme che vi proponiamo è quello in cui la risata del Joker viene sostituita da quella dell'attore e regista Ricky Gervais, protagonista della serie TV After Life.

Ed ecco quella inconfondibile di Peter Griffin, protagonista della serie TV animata I Griffin (in originale doppiato dal mitico Seth MacFarlane):

The joker but he laughs like Peter Griffin pic.twitter.com/dyX5RvaEEb — Radja Afif (@RadjaAfifKedah) October 8, 2019

Inconfondibile quella di Samuel L. Jackson, il Nick Fury del Marvel Cinematic Universe e il protagonista di molti film cult diretti da Quentin Tarantino:

the joker but he laughs like samuel l. jackson pic.twitter.com/v0F3gZCl4R — 𝙠𝙞𝙖𝙣𝙖 (@NE0SMATRIX) October 8, 2019

Ecco quella di Eddie Murphy, che vedremo presto al cinema con il sequel de Il principe cerca moglie.

L'attore comico Bill Hader, visto recentemente nel secondo capitolo horror IT:

The Joker but he laughs like Bill Hader. pic.twitter.com/dMqf3osV9y — Bill Hader's seagull laugh (@LaughBill) October 8, 2019

L'attore di moltissime commedie e protagonista dell'imminente film Non succede, ma se succede... Seth Rogen!

the joker but he laughs like seth rogen pic.twitter.com/KbvMt5Ij7b — freddy kroger (@ryanheezy) October 8, 2019

Qui sotto potete ascoltare la risata della rapper, cantante e attrice Nicki Minaj

the joker but he laughs like nicki minaj pic.twitter.com/Pr5A4ORcZU — gina (@chalameche) October 8, 2019

Cardi B.

The Joker but he laughs like Cardi B pic.twitter.com/pgqlueGdii — Extendo’s 2nd cousin (@lilaltoidfyb) October 8, 2019

C'è persino Scooby Doo!

The Joker but he laughs like Scooby Doo from Scooby Doo 2 Monsters Unleashed pic.twitter.com/LqARxnonVb — javybappy 🐝 (@Javybappy) October 9, 2019

Janice, un personaggio della serie TV Friends:

The Joker but he laughs like Janice from Friends. @ryanheezy pic.twitter.com/XxBRGMO36T — Salman (@_Bethesdad) October 8, 2019

Barney, il dinosauro verde della serie animata per bambini Barney & Friends:

Hey here's the other one the joker but he laughs like barney the purple dinosaur pic.twitter.com/i4cexpIsbS — Radja Afif (@RadjaAfifKedah) October 9, 2019

Billy dalla serie TV animata Le tenebrose avventure di Billy e Mandy:

the joker but he laughs like Billy from the grim adventures of billy and mandy pic.twitter.com/r8PiUNEZ5I — Alex Speid (@AlexSpeid) October 9, 2019

Un personaggio femminile di un anime giapponese:

the joker but he laugh’s like anime girl pic.twitter.com/8hrFx4M2Pi — ☾ (@veenuswrld) October 8, 2019

Sasuke Uchiha da Naruto:

the joker but its sasuke's evil laugh pic.twitter.com/3mD3V1e7mi — vie (@senjuslut) October 9, 2019

Robert Pattinson, il prossimo Batman:

The Joker but he laughs like Robert Pattinson pic.twitter.com/of0Hm0pDWC — ᴊᴀᴄᴋ 🎃 (@battinsonwayne) October 9, 2019

L'ex giocatore di football Shannon Sharpe:

Lo Spider-Man Tobey Maguire:

the joker but he laughs like tobey maguire https://t.co/rKGRu5US5M pic.twitter.com/6JmyVQ2ZlF — Julian🤷‍♂️ (@MilkyJohnWick) October 8, 2019

E il Joker:

the joker but he laughs like the joker https://t.co/Foc0U0JU2h pic.twitter.com/wYayIB46tJ — Corey. (@CoreyHolland) October 8, 2019

Qual è secondo voi la risata che più si addice al Joker?