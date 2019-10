Prodigal Son è una serie procedurale: in ogni episodio vengono trattati diversi casi legati a dei serial killer. Ma lo show ha anche una forte trama orizzontale, un filone da seguire che lega tutti gli episodi. In particolare, il rapporto tra Malcolm e il padre Martin è il cuore della storia.

Nel risolvere i casi, Bright viene aiutato da Gil Arroyo, un detective della polizia di New York e mentore di Malcolm e dai colleghi Dani Powell e JT Tarmel. Dani è una detective testarda, affascinata dalle abilità di Malcolm mentre JT non si fida completamente del protagonista, anzi, sospetta che sia uno psicopatico.

