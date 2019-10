Red Dead Redemption 2 su PC: le immagini e i requisiti ufficiali

Inoltre, come era stato anticipato nei giorni scorsi, coloro che prenoteranno il gioco su Rockstar Launcher (dove è già acquistabile), in attesa del debutto, otterranno gratis anche due giochi a scelta tra GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully, L.A. Noire e Max Payne 3.

Saranno più dettagliate anche le ombre, così come le texture e i riflessi sull'acqua, in maniera tale che il mondo di gioco risulti più coinvolgente e più credibile che mai. Il gioco supporterà risoluzioni anche oltre ai 4K e la tecnologia HDR , sfruttando così pienamente le dotazioni più recenti del vostro PC – comprese le configurazioni su più monitor, o l'uso di monitor panoramici.

Rockstar Games ha assicurato che, facendo leva sulla potenza di calcolo offerta dal PC, l'esperienza di Red Dead Redemption 2 ne uscirà ulteriormente arricchita, dal punto di vista tecnico , rispetto alle controparti su PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno confermato che ci sarà una maggior distanza visiva, ideale per esplorare gli scenari, oltre a un miglioramento nelle illuminazioni e nell'occlusione ambientale.

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale , la software house ha garantito che il gioco è stato ottimizzato in maniera tale da poter essere eseguito senza problemi su un ampio numero di possibili configurazioni. I requisiti minimi per garantirne il funzionamento sono i seguenti:

Nei giorni scorsi, Rockstar Games aveva confermato ufficialmente l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC , piattaforma sulla quale i fan lo attendevano oramai da un anno. In queste ore, la compagnia ha anche diffuso dettagli più specifici di questa seconda uscita del suo videogioco, mostrandolo nelle prime immagini e rivelando i requisiti minimi e consigliati per poter seguire Arthur Morgan anche su Windows.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok