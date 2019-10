Cinema

Volete la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità su Spider-Man: Far From Home? Ecco l'honest trailer del film realizzato da Screen Junkies.

Rieccoci assieme a Screen Junkies per un altro Trailer Onesto dedicato al Marvel Cinematic Universe.

Dopo quello di Avengers: Endgame, arriva infatti anche l'honest trailer di Il Ragazzo Amico di Iron Man Spider-Man: Far From Home, l'ultima pellicola della Fase 3.

Si comincia con l'immancabile riferimento alla diatriba sulla distribuzione dei film del Bimbo Ragno (ora "risolta") che ha visto protagonisti i due studios, Disney e Sony - a cui qui ci si indirizza come "quei genitori divorziati che litigano per chi debba avere il figlio durante le vacanze di Natale" - e si prosegue facendo riferimento alla massiccia presenza di Tony Stark/Iron Man nel film, nonostante non sia neanche più in vita.

Ma siamo sicuri che Disney voglia farlo ancora un film su Spider-Man?

Andando avanti, si entra nel vivo della gita scolastica/vacanza di Spidey, che "fa tanto Disney+", e vediamo alcuni degli highlight del viaggio, tra cui anche la "Stiflerizzazione" di Ned (Jacob Batalon) e alcune delle battute di MJ (Zendaya, anzi, Zendaria) che portano a un alquanto buffo (ma tutto sommato azzeccato) paragone tra MJ e Debbie Downer, il personaggio di Saturday Night Live ormai diventato parte dello slang americano per indicare qualcuno che riesce a deprimere tutti anche nelle situazioni più allegre.

Sì, sembra simpatica... Speriamo solo non finisca come le sue altre fidanzate.

Scusa Mary Jane di Spider-Man: Un Nuovo Universo; scusa Liz di Spider-Man: Homecoming; e soprattutto, scusa Gwen di The Amazing Spider-Man.

E a proposito dei numerosi film dedicati all'alter ego di Peter Parker, non mancano certo le frecciatine al riguardo:

Tenetevi pronti per un terzo Spider-Man 2, che prepara il terreno per un secondo Spider-Man 3... Che i fan non vedranno finché l'agenda di Kevin Feige non si libera un pochino. Ma hey, non preoccupatevi, perché finché i diritti li avrà Sony, avremo un film di Spider-Man all'anno!

Così dice la voce narrante nel trailer, che non ha poi tutti i torti.

Ovviamente si sprecano le battutine sul Mysterio di Jake Gyllenhaal, sulla quantità incredibile di villain del MCU che sembra avercela con Tony Stark più che ogni altro, e sulla zia May di Marisa Tomei (e i numerosi personaggi che sembrano provarci con lei).

Tutto questo e molto altro nell'honest trailer di Spider-Man, che trovate anche in testa all'articolo.

Pronti ad andare di nuovo in vacanza con Peter Parker?