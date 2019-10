TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 10/10/2019 14:21 | aggiornato 10/10/2019 14:25

Giovanissimi protagonisti, cresciuti in un mondo dominato dagli zombie: ecco le prime immagini del nuovo spin-off di The Walking Dead.

Due personaggi nella nuova serie di The Walking Dead, in attesa di qualcosa

Un momento in casa, fra i giovani protagonisti della nuova serie di The Walking Dead

Ancora non li conosciamo, ma sono già in grado di raccontarci molto di loro: i protagonisti del nuovo spin-off di The Walking Dead, ancora senza un titolo ufficiale, sono tutti giovanissimi.

Sono cresciuti in un mondo post-apocalisse, nel mondo dominato dagli zombie che fa da sfondo sia a The Walking Dead che al primo spin-off, Fear The Walking Dead.

Il cast è ricco di giovani talenti: conosceremo i personaggi interpretati da Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Scream 4), Alexa Mansour (The Resident), Nicolas Cantu (The Unicorn), Hal Cumpston (Bilched), Aliyah Royale (The Red Line) e Joe Holt (K-Pax - Da un altro mondo).

La linea temporale farà in modo che la nuova serie possa, eventualmente, intrecciarsi con la serie originaria tramite dei crossover.

Dal trailer ufficiale, il primo, presentato al Comic-Con di New York pochi giorni fa, sappiamo che ci verranno mostrati il presente, principale ambientazione della narrazione, ma che assisteremo anche a dei flashback.

Vediamo alcuni fra i personaggi protagonisti di momenti pre-apocalisse, così come li vediamo nei drammatici momenti in cui il caos si scatenò in tutto il mondo, cambiando per sempre le loro vite. E lasciandoli soli, ad affrontare l'orrore più spaventoso.

Quasi dieci anni dopo lo scoppio dell'epidemia che ha trasformato il mondo conosciuto nel regno dei morti viventi, una nuova generazione di combattenti lotta per sopravvivere, e per imparare a vivere e ricostruire. Adeguandosi e facendo affidamento solo su ciò che possiede: il suo coraggio.