Trieste Science+Fiction Festival: la prima di Iron Sky 2 e gli eventi dedicati ai cult della fantascienza

di Alessandro Zoppo - 10/10/2019 14:17 | aggiornato 10/10/2019 14:23

Trieste Science+Fiction Festival scalda i motori per la sua 19esima edizione in programma dal 29 ottobre al 3 novembre: annunciati i primi 5 film (incluso Iron Sky - The Coming Race) e i tributi a tre cult sci-fi come Alien, Matrix e Star Trek.

