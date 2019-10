CinemaAnimazione

10/10/2019

Direttamente dalla Cina, una storia d'amore che getta le fondamenta su un antico racconto folcloristico.

Ad oggi, non ci sono film d'animazione cinesi che hanno lasciato un segno nel mondo del cinema, ma le cose potrebbero cambiare con il debutto di White Snake. Prodotto da GKIDS, distributore dell'acclamato Your Name., la pellicola adatta un vecchio racconto popolare della Cina e lo trasforma in una struggente storia d'amore. È possibile dare un'occhiata al trailer in apertura dell'articolo.

A realizzare la pellicola ci ha pensato Light Chaser, studio di animazione con sede a Pechino, in collaborazione con Warner Bros.; diretto da Amp Wong e Ji Zhao, White Snake in realtà non riprende direttamente la leggenda cinese, ma funge da prequel del racconto. La trama ruota intorno a una giovane donna affetta da amnesia, Blanca, che un giorno viene salvata da un cacciatore di serpenti del villaggio vicino. Così Xuan - questo il nome del ragazzo - vedendo che la fanciulla non ricorda nulla, decide di accompagnarla in un viaggio alla scoperta della sua vera identità. I due si innamorano, ma Blanca apprende di essere un potente demone serpente e la loro promessa di amore eterno rischia di venire meno.

White Snake sarà proiettato in alcuni cinema selezionati degli USA a novembre, prima di essere distribuito in altri mercati. Da quanto è possibile vedere, l'animazione in computer grafica è colorata e ricca di dettagli; con una buona narrazione a supporto, non è quindi da escludere che l'opera di Light Chaser possa diventare una produzione di successo ed essere accolta positivamente dal pubblico americano.

