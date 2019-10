Avengers: Damage Control anticipa il ritorno di Ultron nel MCU?

VideogamesCinema

di Mattia Chiappani - 11/10/2019 15:44 | aggiornato 11/10/2019 15:48

Il villain di Avengers: Damage Control sembra proprio essere Ultron, ma considerati i legami tra l'esperienza VR e il franchise cinematografico, possiamo aspettarci il suo ritorno anche nel MCU?

0 condivisioni

Tra i tantissimi appassionati del Marvel Cinematic Universe sta facendo molto scalpore Avengers: Damage Control. Si tratta di un'esperienza in realtà virtuale sviluppata da ILMxLAB che a partire dal 18 ottobre permetterà ai giocatori di lanciarsi all'avventura per proteggere la Terra al fianco dei propri eroi preferiti. C'è un aspetto che però sta facendo piuttosto discutere e riguarda una vecchia conoscenza degli eroi che tornerà in questo nuovo prodotto, ovvero Ultron.

Il trailer di Avengers: Damage Control rilasciato il 10 ottobre infatti si apre con le parole di Doctor Strange che spiega: "Una minaccia pericolosa è riemersa. Sento che questa forza è rimasta in attesa, ricostruendo la propria potenza in segreto, fino a ora". Successivamente si passa al campo di battaglia, dove compaiono diversi avversari robotici e uno in particolare ricorda una versione ancora incompleta di Ultron, come se fosse appena tornato cosciente e dovesse ancora perfezionarsi. Un'idea assolutamente in linea con quanto suggerito dalle parole dello Stregone Supremo.

Tutto questo ha dato ovviamente il via a diverse speculazioni su questa scelta. Avengers: Damage Control è infatti strettamente legato al Marvel Cinematic Universe: i vari eroi che compaiono in questa esperienza VR (si vedono, oltre a Doctor Strange, Spider-Man, Wasp, Ant-Man, Hulk, Black Panther e Falcon tra gli altri) condividono infatti con il franchise il character design, i costumi e le voci. Il ritorno di Ultron in uno potrebbe avere ripercussioni concrete per i prossimi film della saga.

Sembra tuttavia piuttosto improbabile che un villain così importante, che ha messo in seria difficoltà gli Avengers, faccia il suo ritorno alla vita in un prodotto di questo tipo e non in un'avventura destinata al grande schermo o chissà, una delle nuovissime serie TV. Una minaccia del genere meriterebbe probabilmente una seconda occasione di affrontare gli eroi, ma su un palcoscenico più grande. È probabile quindi che la presenza del villain in Avengers: Damage Control non abbia un significato più profondo.

Ciò non significa che Ultron non possa tornare nel MCU, anzi. Sono già moltissime le teorie diffuse negli ultimi anni secondo cui questa intelligenza artificiale sia ancora nascosta da qualche parte nel cyberspazio in attesa di potersi prendere la sua rivincita. Chissà che un giorno non si avverino!

Marvel

Nel frattempo, i fan più accaniti di Ultron potranno affrontarlo in Avengers: Damage Control di cui, oltre al trailer, è stato rilasciato anche il poster ufficiale. Al centro di esso troviamo una delle due armature che i giocatori potranno utilizzare in questo titolo.

Voi cosa ne dite? Credete che Ultron sia davvero ancora nascosto nel MCU? E quali sono le vostre impressioni su Avengers: Damage Control?

Via ComicBook