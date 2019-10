CinemaCuriosità

di Giuseppe Benincasa - 11/10/2019 15:19 | aggiornato 11/10/2019 15:22

Hulk deve imparare le buone maniere!

Paddy Raff, un comico di Belfast, ha fatto vedere a sua figlia di due anni uno dei film Marvel Studios, dove Hulk entra in azione arrabbiandosi e spaccando tutto nel pieno del suo stile.

Raff ha filmato la reazione della figlia e l'ha pubblicata su Twitter, dove è presto diventata virale ricevendo migliaia di tweet, cuoricini e centinaia di commenti.

La bambina, mentre mangia delle patatine, sta vedendo la scena incriminata con Hulk che "arrabbia". Lei reagisce intimando con il suo "no... no..." il gigante di verde di non farlo e poi rimane di stucco, quando probabilmente l'azione si è conclusa.

Accanto a lei, da come potete vedere nel video qui sotto, c'è l'action figure del suo personaggio preferito, ovvero l'Uomo Ragno.

My 2 yr old daughter’s reaction to seeing the Hulk go bananas for the first time 😂 pic.twitter.com/0lK0PbGWXi — Paddy Raff (@paddyraffcomedy) October 9, 2019

Nei commenti, Raff ha risposto a molti utenti dicendo che la figlia è una appassionata Marvel e che ci tiene a far fare ai suoi eroi una nutriente colazione la mattina, come dimostra questa foto:

This was her this morning feeding her #Avengers breakfast 😂🥰 pic.twitter.com/RtFhx0xulA — Paddy Raff (@paddyraffcomedy) October 10, 2019

Volendo ipotizzare quale film la bimba di due anni stesse vedendo, si può pensare a The Avengers del 2012. Nel film diretto da Joss Whedon, Bruce Banner (Mark Ruffalo) si ritrova incastrato all'interno dell'Helicarrier dello S.H.I.E.L.D., dopo l'attacco dei soldati giunti in soccorso di Loki (Tom Hiddleston), che in quel momento era prigioniero degli Avengers.

La situazione di stress e l'imminente pericolo fa sì che Banner si trasformi in Hulk, iniziando a rincorrere in maniera minacciosa Black Widow (Scarlett Johansson):

Nell'Universo Cinematografico Marvel, Hulk è stato dapprima interpretato da Edward Norton nel film L'incredibile Hulk del 2008, per poi essere sostituito da Mark Ruffalo proprio in The Avengers. Successivamente, Banner/Hulk è stato protagonista in Avengers: Age of Ultron nel 2015, in Thor: Ragnarok nel 2017 e nel doppio finale dell'Infinity Saga costituito da Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).