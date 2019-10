Animazione

di Silvio Mazzitelli - 11/10/2019 14:47 | aggiornato 11/10/2019 14:51

Crunchyroll, famoso servizio di streaming dedicata agli anime, ha stilato una classifica dei 20 anime più visti all'interno della piattaforma.

0 condivisioni

La nuova stagione degli anime, quella autunnale, sta iniziando proprio in questi giorni, con alcune importanti serie che ritornano sugli schermi giapponesi, come ad esempio la terza e ultima stagione di The Seven Deadly Sins e la quarta stagione di My Hero Academia. In ogni nuova stagione iniziano sempre tantissimi nuovi anime, che si vanno ad aggiungere ad altre decine di serie iniziate in tutto l'anno. Ma quali sono gli anime più visti in assoluto?

A rispondere a questa domanda ci pensa Crunchyroll, il servizio di streaming dedicato agli anime, che ha rivelato quali sono le 20 serie più viste sulla piattaforma nel periodo che comprende agosto e settembre. Crunchyroll ha anche fornito alcuni dettagli interessanti, come ad esempio che la media di tempo che gli spettatori passano sulla piattaforma è di circa 85 minuti al giorno. Molti vecchi show inoltre, sono riusciti a mantenere buone visualizzazioni nonostante il costante arrivo di nuove serie.

Ecco dunque la lista stilata da Crunchyroll delle 20 serie animate più viste sulla piattaforma (in ordine alfabetico):

L'Attacco dei Giganti

Black Clover

Bleach

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr.Stone

Dragon Ball Super

Fairy Tail

Fire Force

Food Wars! Shokugeki no Soma

Hunter x Hunter

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Isekai Cheat Magician

Le Bizzarre Avventure di Jojo

My Hero Academia

Naruto

Naruto Shippuden

One Piece

The Rising of the Shield Hero

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Come possiamo osservare la lista contiene gli anime di maggior successo delle ultime stagioni, come The Rising of the Shield Hero o Dr. Stone, uniti a molti grandi classici anche di diversi anni fa, tra cui tanti shonen che hanno fatto la storia del genere come Dragon Ball, One Piece, Naruto e Bleach.

Crunchyroll

Crunchyroll continua a essere la piattaforma di streaming dedicata agli anime di maggior successo nel mondo. La compagnia ha anche annunciato una partnership con Adult Swim, dopo che quest'ultima si è separata da Funimation, anche se per il momento non si conoscono i piani di questa unione.

Quante di queste serie in top 20 di Crunchyroll avete guardato nella vostra vita?

Via: CBR