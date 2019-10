Margot Robbie ha insistito per un rating R per Birds of Prey

La commedia, in uscita il 6 febbraio 2020 nelle sale italiane, negli Stati Uniti ha rating R (sarà vietata ai minori di 17 anni non accompagnati). Birds of Prey schiera un team al femminile anche dietro la macchina da presa: Cathy Yan si è occupata della regia e Christina Hodson della sceneggiatura, mentre Margot Robbie, attrice e produttrice, ha tenuto le fila del lavoro.

Nei dialoghi di Birds of Prey c’è un altro tipo di misoginia, la misoginia più sottile, quotidiana, che si riferisce a contesti più chiaroscurali. Lo troviamo nella sceneggiatura in modo molto sottile e sfumato, il che è importante.

È un film femminista. È scritto in modo acuto. Nel mondo c’è misoginia e penso che abbiamo bisogno [di film come questi, n.d.r.]. Dobbiamo essere più consapevoli di come ci comportiamo con il sesso opposto. Dobbiamo insegnare a noi stessi a cambiare. I misogini nei film sono spesso estremi: violentano o picchiano le donne.

L’attore, parlando con Premiere Magazine , ha rivelato di essere molto felice di recitare in un piccolo gioiello sull’empowerment femminile, perché ha il merito di aver parlato dell’argomento in modo particolare.

Lo spunto proviene da Suicide Squad ma, dalle premesse, sembrerebbe che Birds of Prey sia un film assolutamente sui generis, in mood girl power , con un gruppo di ragazze impegnate nella lotta contro Roman Sionis, alias Black Mask, il villain interpretato da Ewan McGregor.

Dopo il successo di Joker , i fan DC non vedono l’ora di scoprire Birds of Prey , la nuova dark comedy prodotta e interpretata da Margot Robbie sullo spin-off di Harley Quinn e della sua squad.

Ewan McGregor, il villain di Birds of Prey, si è lasciato andare sul tema dell’emancipazione femminile e sul problema della misoginia. A suo parere, il film con Margot Robbie tratta questi argomenti in modo eccellente e brillante.

