11/10/2019

Vin Diesel dà il benvenuto a John Cena nella grande famiglia di Fast and Furious!

Fuori un wrestler, dentro un altro! I molteplici impegni di Dwayne "The Rock" Johnson e il non buonissimo rapporto con Vin Diesel hanno fatto sì che l'attore più pagato del mondo non prendesse parte al nono capitolo della saga di Fast and Furious. Al suo posto, seppure in un nuovo ruolo, è arrivato un altro famosissimo wrestler prestato al cinema, ovvero John Cena.

E proprio con Cena, il patriarca della saga con le auto più veloci di sempre ha girato un video dal set di Fast and Furious 9 e lo ha condiviso con i suoi fan su Instagram.

Nel video, che potete vedere qui sotto, Vin Diesel (che interpreta Dominic Toretto) comunica ai fan che lui e Cena sono sul set del film per l'ultimo giorno di riprese dell'ex wrestler, dicendo anche che è stato un grande piacere lavorare con lui.

Inoltre, aumenta l'hype dei fan spendendo qualche parola sul personaggio di Cena:

Ve lo devo dire, quando lo vedrete nel film, quando vedrete il suo personaggio prendere vita sarete completamente sbalorditi. Sarete entusiasti del suo contributo alla saga. Sono così orgoglioso di lui, che non riesco nemmeno a esprimerlo!

Poi è il turno di John Cena. L'attore si rivolge direttamente ai fan, dicendo che avranno tantissime domande sul suo personaggio e che saranno estremamente curiosi. Ma che dovranno aspettare di vedere il film, per conoscere tutte le risposte.

Recentemente, John Cena, in una intervista al sito americano EW, ha espresso la sua gioia per questa grande opportunità di entrare in uno dei franchise più redditizi del cinema mondiale.

È fantastico. La connessione a livello mondiale che il franchise ha con i suoi fan e il rispetto che il franchise ha per i suoi fan è come niente che abbia mai visto prima. Questo mi ha permesso di studiare a fondo il progetto attraverso le persone che ci hanno lavorato per circa 20 anni. È davvero un'atmosfera familiare, c'è molto rispetto per il franchise, c'è l'aspettativa di offrire qualcosa agli appassionati ed è stata un'esperienza che non ho mai avuto prima d'ora. Bisogna guadagnarsi il rispetto in tanti modi ma una volta che lo si fa, si viene accolti in maniera inaspettata nella famiglia. È stato davvero, davvero speciale, e sono molto fortunato.

Sul proprio profilo Instagram, Cena ha recentemente pubblicato - senza scrivere nulla - la foto una bellissima auto che ha tutta l'aria di essere quella che il suo personaggio potrebbe guidare in Fast and Furious 9:

Cena è stato visto recentemente nel film Bumblebee, facente parte della saga cinematografica di Transformers, e prossimamente lo si potrà vedere al cinema nell'atteso The Suicide Squad di James Gunn, nel ruolo di Peacemaker.

Fast and Furious 9 è diretto da Justin Lin, scritto da Dan Casey e sarà distribuito nei cinema statunitensi da Universal Pictures a partire dal 22 maggio 2020.