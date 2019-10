CinemaAnimazione

di Silvia Artana - 11/10/2019 06:55

Il weekend del 12 e 13 ottobre porta in sala il disturbante action movie Gemini Man con Will Smith, la commedia scorretta Non Succede, ma se succede... e l'horror Hole - L'abisso. Ma non solo. Le nuove uscite sono ben 14.

Il fine settimana in arrivo porta in sala ben 14 nuovi titoli. Probabilmente, uno dei più attesi è Gemini Man, disturbante action movie di genere fantascientifico firmato dall'acclamato regista Ang Lee, che affronta lo spinoso argomento della clonazione umana.

All'opposto, la commedia Non succede, ma se succede... promette divertimento e risate nel segno del politicamente scorretto. Mentre l'horror Hole - L'abisso si annuncia come una inquietante discesa nelle profondità insondabili dell'animo umano.

Se volete saperne di più, qui trovate tutti i film al cinema nel weekend del 12 e 13 ottobre 2019.

Animazione

A spasso col panda

Animazione, Avventura, Commedia, Family - USA, Russia, 2019 - Durata 90 Min.

Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda sull'uscio della casa dell'orso Mic-Mic, a quest'ultimo non resta altro che mettersi in viaggio per portare il piccolo ai suoi veri genitori. Ad accompagnarlo c'è il leprotto combinaguai Oscar, che Mic-Mic è costretto controvoglia a portare con sé perché è l'unico che riesce a calmare il cucciolo di panda quando piange. Tra differenti vedute e opinioni, luoghi selvaggi e misteriosi e pericolosi nemici, il terzetto farà amicizia con altri animali e stringerà nuovi, profondi legami.

Il cartoon porta la firma di Natalya Lopato.

Azione

Gemini Man

Azione, Drammatico, Fantascienza - USA, 2019 - Durata 117 Min.

Henry Brogan è il migliore sicario in circolazione e uno dei più fidati collaboratori della Defense Intelligence Agency. Ma all'età di 51 anni e con molti dubbi sul suo passato e la sua vita, l'uomo decide di ritirarsi. Tuttavia, ai piani alti non sono disposti ad accettare di perdere un serial killer tanto esperto. Dopo avere cercato inutilmente di convincere Brogan a tornare sui suoi passi, l'agenzia gli mette alle calcagna un sicario per eliminarlo. Ma non uno qualunque, bensì un clone dello stesso Brogan, di 25 anni più giovane. Inevitabilmente, lo scontro tra i due sarà senza esclusione di colpi.

Il film è diretto da Ang Lee ed è interpretato da Will Smith, Ilia Volokh, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond, Douglas Hodge, Theodora Miranne, E.J. Bonilla.

Il film è diretto da Ang Lee ed è interpretato da Will Smith, Ilia Volokh, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond, Douglas Hodge, Theodora Miranne, E.J. Bonilla.

Commedie

Non succede, ma se succede...

Commedia - USA, 2019 - Durata 115 Min.

Il giornalista Fred Flarsky è appena rimasto senza lavoro, dopo che il giornale per il quale lavorava è stato venduto, quando incontra la sua vecchia baby sitter (oltre che prima cotta), Charlotte Field. La donna, che è diventata il Segretario di Stato degli Stati Uniti e si prepara a correre per la carica di Presidente, decide di ingaggiare Fred nel suo staff per scrivere i suoi discorsi e parte con lui per una lunga campagna politica in giro per il mondo. Contro ogni aspettativa (o forse no), i due si innamorano. Ma il ruolo di Charlotte e l'imbranata goffaggine di Fred mettono a dura prova la storia...

Diretta da Jonathan Levine, la pellicola annovera nel cast Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O’Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman.

Diretta da Jonathan Levine, la pellicola annovera nel cast Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O'Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman.

Brave ragazze

Commedia - Italia, 2019 - Durata 104 Min.

Gaeta, anni '80. Anna è una madre single di due bambini senza un lavoro e senza certezze. Chicca e Caterina sono sorelle, profondamente diverse ma entrambe determinate a costruire per sé un futuro migliore. Maria è una donna timida e molto religiosa, vessata da un marito collerico e violento. Con l'amara consapevolezza di non avere (più) niente da perdere, le 4 decidono di rapinare la banca del paese per una improbabile occasione di riscatto. Non solo il colpo va bene, ma nessuno pensa a loro, perché con scaltrezza si sono travestite da uomini. Ma la strada imboccata è scivolosa e Anna, Chicca, Caterina e Maria finiscono con il precipitare in un baratro dove il confine tra bene e male è labile e nebuloso.

Il film è diretto da Michela Andreozzi e conta sulla partecipazione di Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica, Pietro Genuardi.

Documentari

L'uomo che volle vivere 120 anni

Documentario - Italia, 2019 - Durata 100 Min.

Alla (fatidica) età di 40 anni, il giornalista e divulgatore Adriano Panzironi inizia a percepire i cambiamenti del proprio corpo e decide di cambiare vita. Insieme al fratello gemello, Roberto, comincia a documentarsi su svariate pubblicazioni scientifiche sui temi della salute, dell'alimentazione e dell'invecchiamento e dà forma al progetto Life 120. Panzironi sostiene che l'uomo possa superare la soglia del secolo con un preciso stile di vita, i cui cardini sono Alimentazione, Integrazione e Attività fisica. Ma è davvero così?

Il documentario porta la firma di Dado Martino.

Gli angeli nascosti di Luchino Visconti

HD IFRAME Il poster del documentario Gli angeli nascosti di Luchino Visconti

Documentario - Italia, 2008 - Durata 54 Min.

Chi era Luchino Visconti? Qual è il suo lascito al mondo del cinema e dell'arte? La vita e l'opera, la persona e il maestro, prendono forma in una rievocazione che non ha la voce dei "soliti noti", ma dei collaboratori più stretti del grande regista, i suoi "angeli nascosti". I direttori della fotografia Daniele Nannuzzi e Federico del Zoppo, l'organizzatore di produzione Lucio Trentini, l'operatore alla macchina da presa Nino Cristiani e il fotografo di scena Mario Tursi raccontano il "loro" Luchino Visconti (probabilmente quello più vero) in un ritratto scevro sia di intenti agiografici che di voyeurismo.

Il documentario è opera di Silvia Giulietti.

La scomparsa di mia madre

Documentario - Italia, 2019 - Durata 94 Min.

Arrivata all'età di 75 anni, Benedetta Barzini decide di "scomparire". Modella icona degli anni '60, musa di Andy Warhol, Richard Avedon, Salvador Dalì e Irving Penn, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, la donna sceglie la via dell'oblio. Ma prima di lasciarla andare e per riuscire ad accettare la decisione della madre, il figlio Beniamino Barrese decide di raccontare la sua vita e di (provare a) fermare per sempre nel ricordo la sua vera essenza.

Il documentario è diretto da Beniamo Barrese e conta sulla partecipazione di Benedetta Barzini.

La voce del mare

Documentario - Italia, 2019 - Durata 83 Min.

Il legame primordiale tra l'uomo e il mare viene raccontato attraverso un lungo viaggio in barca a vela nel cuore del Mediterraneo e nei mari del Nord, che fa da fil rouge a una serie di riflessioni sulla natura umana da parte di personaggi per i quali "il grande blu" è l'essenza della vita stessa, come l'apneista Davide Carrera, lo scrittore Bjorn Larsson, il direttore d'orchestra Roberto Soldatini e il viaggiatore Stefano Tiozzo.

Il documentario porta la firma di Fabio Dipinto.

Searching Eva

Documentario - Germania, 2019 - Durata 84 Min.

All'età di 14 anni, la berlinese F. dichiara che il concetto di privacy è superato e fa del suo proclama uno stile di vita. La giovane prende il nome di Eva, apre un diario online e offre la sua esistenza allo sguardo del mondo intero. Sfidando le convenzioni e ogni forma di pregiudizio, Eva racconta sé stessa tra mondo reale e virtuale e con la sua esistenza invita a riflettere sul significato più profondo dei concetti di identità e individualità.

Il documentario è opera di Pia Hellenthal e conta sulla partecipazione di Eva Collé.

Pepe Mujica - Una vita suprema

Documentario, Biografico - Argentina, Urugay, Serbia, 2018 - Durata 74 Min.

La vita e il pensiero di Pepe Mujica prendono forma attraverso una conversazione informale tra l'ex presidente dell'Uruguay e il regista Emir Kusturica. Dal passato di guerrigliero e attivista agli anni alla guida del paese, dai celebri discorsi al popolo alla nuova quotidianità nella fattoria nella periferia di Montevideo, dal sostegno alla moglie Lucia Topolansky (numero due del governo attuale) al rimpianto per non avere avuto figli, la figura del "Che Guevara senza sigaro" emerge nei suoi aspetti più noti.

Il documentario è diretto da Emir Kusturica e conta sulla partecipazione di Pepe Mujica.

Drammatici

Il varco

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 70 Min.

1941. Un soldato italiano parte per il fronte russo, mentre la vittoria dell'asse Roma-Berlino sembra vicina. Durante il viaggio in treno attraverso l'Ungheria e l'Ucraina, la sua mente ritorna alle favole che gli raccontava la madre russa e all'esperienza vissuta in Africa. Il giovane militare conosce la guerra e la teme. Quando l'inverno stringe la sua morsa, la brama di vittoria cede il passo al desiderio di un letto caldo e di un pasto. E infine al sogno di tornare a casa.

Diretta da Federico Ferrone e Michele Manzolini, la pellicola è interpretata da Emidio Clementi.

Le verità

Drammatico - Francia, Giappone, 2019 - Durata 106 Min.

Fabienne Daugeville è una diva del cinema francese, che alla settima arte ha dato tutto. Quando la donna pubblica il suo libro di memorie, la figlia sceneggiatrice Lumir, che si è trasferita in America, torna a casa insieme al marito e al loro figlioletto. Ma la riunione familiare si rivela tutt'altro che semplice e porta a galla verità non dette e risentimenti mai sopiti. A complicare ulteriormente la situazione ci si mettono il maggiordomo Luc, insofferente della propria condizione, e il nuovo film di Fabienne, che sfuma e rende ancora più labili i confini tra ruolo materno e filiale.

Il film è diretto da Hirokazu Kore-Eda e annovera nel cast Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Jackie Berroyer, Laurent Capelluto, Christian Crahay, Alain Libolt, Maya Sansa.

Manta Ray

Drammatico - Thailandia, Francia, Cina, 2018 - Durata 105 Min.

Un giorno, sulla spiaggia del villaggio dove vive, un pescatore e attore di successo dai capelli ossigenati trova un uomo ferito. Il pescatore lo soccorre, lo porta a casa sua e lo cura, dandogli il nome di una celebre pop star thailandese, Thongchai. L'uomo non parla, perché muto o traumatizzato non è dato sapere, ma i due stringono una profonda amicizia. La loro routine viene bruscamente interrotta quando il pescatore scompare in mare. Da quel momento, poco alla volta, Thongchai si impadronisce della vita del suo salvatore. Ma le onde riportano sempre tutto a riva...

Diretta da Phuttiphong Aroonpheng, la pellicola annovera nel cast Wanlop Rungkamjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana.

Horror

Hole - L'abisso

Horror - Irlanda, 2019 - Durata 90 Min.

Sarah è una giovane donna in fuga dal suo passato, che si rifugia in un paesino della campagna irlandese per ricominciare una nuova vita con il figlioletto, Chris. Un giorno, mentre esplora i dintorni, il bambino scopre una enorme buca nel terreno. Poco tempo dopo, Sarah inizia a notare dei comportamenti strani e inquietanti nel bambino. Il suo turbamento diventa ancora più grande quando la sua strana vicina di casa, Noreen, le dice che Chris non è suo figlio. La morte brutale di Noreen e l'acuirsi della stranezza di Chris portano la donna a sospettare che la grande buca vicino a casa c'entri qualcosa. Ma è davvero così o è solo la paranoia di una madre stanca e preoccupata?

Il film è diretto da Lee Cronin e conta sulla presenza di Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, James Cosmo, Kati Outinen.

Se vi incuriosisce, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.