11/10/2019

Anche se *quella* decisione di Jon Snow era inevitabile, molti fan pensano che non abbia reso giustizia al personaggio e alla storia. E in effetti, una serie di schizzi rivela che la scena avrebbe dovuto essere diversa.

Alcuni fan lo hanno amato, altri lo hanno odiato e altri ancora stanno elaborando il lutto (a prescindere dal giudizio). Ma una cosa è certa. Il finale di Game of Thrones continua a fare a discutere e (molto probabilmente) sarà così a lungo.

Gli argomenti che infiammano il web sono pressoché infiniti (dalla sceneggiatura "tagliata con l'accetta" all'evoluzione dei personaggi), ma è soprattutto uno a non dare pace a tanti(ssimi) tra i milioni di spettatori che per 10 lunghi anni hanno seguito le vicende di Westeros e dintorni in TV: la morte di Daenerys per mano di Jon Snow.

HD HBO Una serie di schizzi preparatori rivela nuovi dettagli sulla decisione di Jon

Certo, per molti non è stata una sorpresa. Il figlio putativo di Ned Stark, l'eroe riluttante, il giovane che non voleva essere re, ma più di ogni cosa voleva la salvezza della sua famiglia, della sua gente e (in ultima istanza) dell'umanità tutta, non poteva agire diversamente da come ha agito.

Tuttavia, per la stragrande maggioranza dei fan, il modo in cui è arrivato a fare quello che ha fatto non rende giustizia né alla sua storia personale né a quella con la Madre dei Draghi (anche se, per dirla tutta, non è mai stata così convincente). E in effetti, le cose avrebbero dovuto andare diversamente.

Come riportano Metro ed Express.co.uk, una scena tagliata avrebbe spiegato meglio la decisione di Jon. A rivelarlo è una serie di schizzi (che trovate qui sotto) firmati dalla designer di produzione, Deborah Riley, contenuti nel libro The Art of Game of Thrones pubblicati in anteprima da Insider.

HD Deborah Riley/HarperVoyager Gli schizzi che spiegano la decisione di Jon Snow nel libro The Art of Game of Thrones

Nelle tavole, il legittimo erede del Trono di Spade viene mostrato mentre cammina tra le rovine di Approdo del Re, in preda a un profondo turbamento. L'ex Lord Comandante e Re del Nord è lacerato tra i sentimenti che prova per Daeneys e lo scenario di morte e distruzione causato dalla donna che ama e alla quale ha giurato fedeltà. Alla fine di questo percorso reale e interiore, Jon si ritrova di fronte al centro del potere della Capitale (o meglio, quello che ne resta).

L'intera sequenza è descritta da una didascalia che (di fatto) è diventata la scena vista in TV:

Mentre si dirige alla Fortezza Rossa, lottando con una scelta che solo lui può fare, si imbatte in un grande mucchio di cenere, che si rivela essere Drogon che dorme. Riconoscendo Jon Snow, il drago gli permette di entrare e di accedere alla sala del trono... gli Immacolati sorvegliano dal basso.

La presenza degli Immacolati avrebbe anche spiegato (meglio) perché la colpevolezza di Jon Snow è risultata subito apparente a Verme Grigio.

HarperVoyager/Amazon Il libro The Art of Game of Thrones che svela i retroscena della stagione 8

Il taglio della scena deciso dai "grandi capi" ha reso implicito il momento definitivo in cui il giovane Targaryen matura la sua drammatica decisione. Il risultato è un plot twist che per quanto maestoso, non lo è come avrebbe potuto essere. In ultima istanza, il problema che ha afflitto (purtroppo) tutta la stagione 8.

Senza contare che il finale lascia più di una domanda senza risposta.

In un articolo su NME, l'editor Christopher Hooton osserva che il finale non conclude davvero nulla e mette ai fan una pulce nell'orecchio mica da ridere:

È così che finisce la storia? Il modo in cui Drogon scompare con Daenerys morta (per il momento?) non è stato spiegato e il fatto che venga citato verso la fine dell'episodio [al Concilio ristretto presieduto da Bran, n.d.r.] è sospetto. [...] Qualcuno crede davvero che Jon passerà il resto dei suoi giorni oltre la Barriera, senza sposarsi, senza avere figli e mantenendo segreta la sua identità? Le scene finali forse hanno chiuso in modo eclatante una porta, ma sembra che altre siano state lasciate aperte intenzionalmente.

L'ipotesi è affascinante e incredibilmente emozionante (a dire poco). Ma lo è ancora di più lasciare Daenerys, Drogon e Jon al loro destino. Qualunque esso sia.

In fondo, in modi diversi, tutti loro hanno trovato la pace.