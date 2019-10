Il remake di Final Fantasy VII tra tradizione e innovazione: ecco la Modalità Tattica

Quando si parla del remake di Final Fantasy VII, è naturale venire travolti da sentimenti contrastanti.

Dal genuino entusiasmo per un rifacimento reclamato a gran voce - e da anni - dal popolo geek, che non vede l'ora di rigiocare in chiave moderna ad uno dei jRPG più acclamati della storia. Ma anche di fisiologica preoccupazione, considerando che ci troviamo di fronte ad un mostro sacro del genere, e dell'industria in pixel e poligoni nella sua interezza.

Square Enix lo sa bene. Ed è per questo che sta maneggiando una leggenda del gaming di ieri, oggi e domani con la dovuta accortezza, cercando di regalare agli appassionati o ai semplici curiosi un gioco di ruolo a cavallo tra tradizione e innovazione. Se il comparto grafico è inequivocabilmente sontuoso, è il gameplay l'aspetto che ha maggiormente colpito i fan negli ultimi filmati mostrati in occasione dell'E3 2019 e del Tokyo Game Show 2019.

La casa del Chocobo pare avere le idee ben chiare, per un sistema di gioco che potrebbe davvero accontentare tanto i veterani quanto i novellini. Non solo, prova di rispetto per la gloriosa eredità lasciata dal Final Fantasy VII originale è la cosiddetta Modalità Tattica, protagonista della clip pubblicata nelle ultime ore su Twitter dall'account ufficiale del videogame. Si tratta di una feature del tutto opzionale, che permette ai gamer di affrontare le battaglie con un sistema di combattimento più vicino a quello a turni del 1997 e meno orientato all'azione.

Enter Tactical Mode by pressing the x button during combat in #FF7R. This slows down time & allows you to pick your next move. Take time to select your target, then choose to use abilities, magic or items.



In this video we spend one ATB charge to use Cloud's Braver ability! pic.twitter.com/1zzavPtYXQ