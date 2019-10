Love & Revenge, il Premio a John Travolta e le ultime novità dal Festival del Cinema di Roma

Cinema

Tanti gli appuntamenti in calendario alla Festa del Cinema di Roma, l'evento live di Love & Revenge e il premio speciale per John Travolta e il suo The Fanatic.

La Festa del Cinema di Roma 2019 si annuncia ricca di eventi e proiezioni. La partenza ufficiale è prevista il 17 ottobre, ma la città si anima con una serie di appuntamenti già a partire da sabato 12 ottobre quando ci sarà la performance musicale e visiva di Love & Revenge.

L’appuntamento, che fa parte delle iniziative del Romaeuropa festival, è per le 21:00 alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica con un concerto visivo che mixa insieme musica elettronica e video editing in tempo reale. Love & Revenge è un omaggio a un'epoca d’oro del mondo arabo: quella del cinema e delle commedie musicali.

L’opera nasce dall’incontro tra l’urban music e l’hip hop arabo di Rayess Bek, le fotografie di Randa Mirza, l’elettronica di Mehdi Haddab e il basso di Julien Perraudeau.

La performance chiude l’appuntamento con Diasporas, il focus di Romaeuropa Festival dedicato alle musiche migranti. Prima di Love & Revenge è previsto un concerto live tra rock, poesia Sufi, jazz ed elettronica: Le Cri du Caire con il poeta e cantante egiziano Abdullah Miniawy.

Festa del Cinema di Roma: anteprime, premi e incontri ravvicinati

A partire poi dal 17 settembre ci saranno le proiezioni ufficiali della Festa, con la serata di apertura che vedrà come protagonista Motherless Brooklyn di e con Edward Norton.

In realtà un altro evento attende gli appassionati di cinema presenti a Roma. Il 16 ottobre ci sarà la proiezione in anteprima mondiale di The Jesus Roll di John Turturro, che torna a vestire i panni del giocatore di bowling Jesus del film Il Grande Lebowski.

Tante anche le star attese, tra cui Viola Davis e Bill Murray che riceveranno il premio alla carriera e saranno protagonisti di un incontro ravvicinato con il pubblico. Il programma di incontri è davvero molto ricco e prevede appuntamenti con Edward Norton, Ron Howard, Ethan Coen, Fanny Ardant e molti altri.

È stato annunciato anche il premio a John Travolta, protagonista di un incontro ravvicinato con il pubblico in cui ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera. Travolta riceverà un premio per la sua interpretazione nel film The Fanatic di Fred Durst, che sarà proiettato domenica 27 ottobre.

Il Direttore Artistico Antonio Monda ha dichiarato:

Sono felice e onorato di premiare John Travolta per l’interpretazione in The Fanatic. Una performance sorprendente e struggente, che riesce a mostrare come a Hollywood i sogni possono trasformarsi spesso in incubi.

HD Getty Images John Travolta alla prima di The Fanatic di Fred Durst

Travolta veste i panni di Moose, un grande appassionato di cinema che è vittima di una vera e propria ossessione per l’attore Hunter Dunbar. Una volta scoperta la residenza dell’attore, Moose comincia letteralmente a perseguitarlo mostrando un pericoloso lato oscuro.