Mortal Kombat 11 sarà giocabile gratis per tutto il fine settimana

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 11/10/2019 15:31

Il famoso picchiaduro di NetherRealm offre la possibilità di giocarlo gratuitamente dall'11 al 14 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

0 condivisioni

Appassionati di picchiaduro questo week end avete un buon motivo per non uscire di casa. Se non avete ancora acquistato Mortal Kombat 11, l’ultimo capitolo dello storico picchiaduro creato da NetherRealm e prodotto da Warner Bros. Interactive, allora sappiate che questo fine settimana potrete provarlo gratuitamente.

Warner Bros. ha infatti fatto sapere che dalla giornata di oggi 11 ottobre fino al 14, sarà possibile scaricare e giocare gratis a Mortal Kombat 11 sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

La versione di prova mette a disposizione i nuovi personaggi usciti via DLC e tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili. Ecco cosa i giocatori potranno provare in questi giorni di gioco gratuito:

Tutte le modalità di gioco multigiocatore ;

; Primi due capitoli della modalità Storia a filmati;

della modalità Storia a filmati; Tutti gli iconici personaggi di base;

Anteprima dei combattenti del Kombat Pack aggiunti di recente alla modalità Torri del Tempo, incluso il Terminator T-800 del film di Skydance e Paramount Pictures in uscita nelle sale, "Terminator: Destino Oscuro", oltre che Nightwolf e Shang Tsung.

Per poter giocare online sarà comunque richiesto un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Non sarà richiesto nessun tipo di abbonamento invece per scaricare la demo e per i contenuti in single player. Tutti i progressi fatti con la versione gratuita potranno poi essere trasferiti nel gioco completo, potendo inoltre ottenere un 40% di sconto su tutte le versioni di Mortal Kombat 11 presenti su PlayStation Store e sul Marketplace di Xbox, inclusa la versione Premium e sul Kombat Pack.

Il Kombat Pack promette ben 6 nuovi personaggi per il picchiaduro, oltre a diverse skin e nuovi oggetti. Chi usufruirà dell’acquisto di questo pacchetto avrà anche una settimana di accesso anticipato a tutti i nuovi contenuti. Dopo l’arrivo negli scorsi mesi di Shang Tsung e Nightwolf, questo mese farà la sua apparizione un ospite molto speciale, Terminator T-800, in arrivo per tutti dal 15 ottobre.

Warner Bros/NetherRealm

Terminator avrà diverse mosse caratteristiche del personaggio (con anche la possibilità di restare soltanto con lo scheletro metallico) e anche piuttosto brutali, non faticando a trovare il suo posto nel roster di Mortal Kombat. I prossimi personaggi ad arrivare saranno: Sindel (dal 26 novembre), Joker (dal 28 gennaio) e infine Spawn (dal 17 marzo), che chiuderà il ciclo dei sei personaggi DLC a quasi un anno dall’uscita del gioco originale.

Cosa ne pensate di questa iniziativa, proverete la versione gratuita di Mortal Kombat 11 durante questo week end?