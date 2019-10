One Piece: i romanzi dedicati ad Ace sbarcano fuori dal Giappone

FumettiLibri

11/10/2019

Una serie di romanzi racconteranno la vita di Ace sin dall'inizio della sua vita da pirata. Tutta la storia è revisionata da Oda.

One Piece è un mondo così vasto che neanche il suo autore, Eiichiro Oda, riesce a trovare le forze per raccontare ogni particolare. Nonostante lo sforzo enorme che il mangaka ogni giorno impiega da oltre 20 anni per creare i capitoli del manga più letto al mondo, alcune storie inevitabilmente finiscono con il restare fuori. Fortunatamente esistono altri metodi per raccontarle, come ad esempio le light novel, romanzi brevi molto popolari in Giappone.

Lo scorso anno è iniziata la saga di light novel dedicata ad Ace, il fratello di Rufy morto purtroppo durante la saga di Marineford. I romanzi usciti in Giappone sono due che ripercorrono la storia di Ace dai suoi inizi come pirata fino alla sua unione con la ciurma di Barbabianca. Molti i dettagli raccontati in questo romanzo, come il modo in cui Ace ha ottenuto i poteri del frutto Foco Foco o la fondazione dei pirati di Picche, la ciurma di cui il giovane era capitano prima di diventare un sottoposto di Barbabianca.

I romanzi sono scritti da Shou Hinata e Tatsuya Hamazaki, sotto la supervisione di Eiichiro Oda, che ha anche disegnato la cover ufficiale. Quest'anno al New York Comic-Con è stato annunciato l'arrivo per la prima volta fuori dal suolo nipponico delle light novel grazie a Viz Media. Nel 2020 usciranno infatti anche in America.

🔥 BIG NEWS! 🔥 One Piece: Ace's Story, releases Summer 2020. Learn all about Ace’s crew and devil fruit powers in a One Piece light novel adventure! pic.twitter.com/fWKt9SMrD3 — VIZ @ Seis Manos 👊 (@VIZMedia) October 4, 2019

One Piece sta vivendo un momento di massima popolarità grazie all'importanza che la saga del Paese di Wa ha dimostrato di avere nella storia generale del manga e per l'uscita del film One Piece: Stampede realizzato per festeggiare i 20 anni dall'inizio dell'anime. In italia il manga è pubblicato da Star Comics, casa editrice che ha da sempre pubblicato, oltre al fumetto principale, anche tutti gli spin-off realizzati. Chissà che prima o poi non portino anche il romanzo dedicato a Ace in Italia, magari con un annuncio durante l'imminente Lucca Comics & Games.

Vi piacerebbe leggere il romanzo dedicato alla vita di Ace anche in Italia?

Via: Comicbook