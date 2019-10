Cinema

11/10/2019

Tom Holland e Chris Pratt prestano le loro voci ai due protagonisti di Onward, la nuova pellicola d'animazione firmata dal consolidato duo Disney-Pixar. Ecco il trailer ufficiale del film.

È finalmente online il trailer ufficiale di Onward, il nuovo film d'animazione targato Disney-Pixar che vanta nel cast di doppiatori originali due star del Marvel Cinematic Universe del calibro di Tom Holland e Chris Pratt. Diretta da Dan Scanlon (Monster University), la pellicola animata farà il suo debutto nelle sale americane a marzo 2020.

Il filmato - che potete guardare in apertura dell'articolo - mostra sequenze inedite in cui vediamo due giovani fratelli elfi venire in possesso di un bastone dai poteri magici, grazie al quale proveranno a riportare in vita per un giorno il loro padre, morto quando erano ancora piccola. Ma le cose non andranno esattamente come sperato: i due fratelli infatti, riescono a far tornare solo la parte inferiore del corpo del loro papà.

Una volta il mondo era pieno di meraviglia e magia... ma i tempi sono cambiati.

Il consolidato duo Disney-Pixar, prima del lancio ufficiale del trailer, aveva condiviso sui canali social un divertente video che mostrava la reazione dei due protagonisti, Tom Holland e Chris Pratt, all'imminente trailer di Onward.

Here’s how Chris Pratt (@prattprattpratt) & Tom Holland (@TomHolland1996) reacted when they saw the brand-new trailer for Disney and Pixar’s Onward. 😮 Tomorrow, it’s your turn. pic.twitter.com/KtJUFGnWQT — Pixar (@Pixar) October 9, 2019

Pixar ha poi pubblicato anche un nuovo poster di Onward, che trovate di seguito, dove vediamo in primo piano i due elfi, Ian e Barley Lightfoot, mentre accanto a loro appaiono le gambe del padre.

La storia è ambientata in un mondo fantasy di periferia abitato da elfi e altre magiche creature e vedremo i due giovani fratelli intraprendere un incredibile viaggio per cercare di scoprire se c'è ancora un po' di magia nel mondo e completare così l'incantesimo per riportare indietro (e interamente) il loro papà.

Nel cast vocale originale, oltre a Tom Holland e Chris Pratt, figurano poi il premio Oscar Octavia Spencer, nel ruolo di una Manticora, e Julia Louis-Dreyfus, che sarà Laurel Lightfoot, la madre di Ian e Barley.

Onward arriverà nei cinema statunitensi il 6 marzo 2020.

