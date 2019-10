Rocket League sterza nel Sottosopra: arriva l'evento di Stranger Things

VideogamesTV News

11/10/2019

I ragazzi di Psyonix si lasciano sedurre dall'oscurità in occasione di Halloween, annunciando un grande evento a tema Stranger Things per il loro Rocket League.

Il fenomeno Stranger Things non ha alcuna intenzione di sgonfiarsi. Anche a mesi di distanza dal debutto della terza, apprezzata stagione.

Non solo perché in rete già si parla del prossimo ciclo di episodi - che dovranno fornire ai telespettatori diverse risposte, in particolare sul destino di Jim Hopper -, ma anche per via dell'impatto mediatico dell'intera produzione. Anche su altri settori dell'intrattenimento.

Non a caso, dopo Fortnite Battle Royale e Dead by Daylight, un altro grande videogioco multiplayer si prepara ad omaggiare lo show creato dai fratelli Duffer. Il team di sviluppo di Rocket League ha infatti annunciato una collaborazione con Stranger Things, giusto in tempo per festeggiare Halloween. Si tratta, in particolare, del nuovo evento chiamato Haunted Hallows, che andrà avanti dal 14 ottobre all'11 novembre 2019:

Con l'avvio di Haunted Hallows la mappa rurale di Rocket League, Farmstead Arena, sarà profondamente modificata, trasformandosi in una sua versione oscura sorvegliata dal Mind Flayer. L'idea è quella di trascinare tutti i giocatori nel Sottosopra, la dimensione alternativa in cui si celano le spaventose creature dello show di Netflix.

Non solo, sono naturalmente previsti degli oggetti speciali a tema da sbloccare all'interno di un negozio situato all'interno della fattoria, acquistabili con speciali monete di mais: ruote con il logo del centro commerciale Starcourt, il cappello di Dustin, uno striscione con l'immagine del Demogorgone ed un nuovo avatar a tema Scoops Ahoy.

Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Voi parteciperete a questo evento a tema Stranger Things?