Mackenzie Davis e Finn Wolfhard, star di IT e Stranger Things, sono i protagonisti di The Turning, il nuovo horror ispirato al racconto Il giro di vite di Henry James. Ecco il filmato.

In apertura dell'articolo potete guardare il trailer di The Turning, pellicola horror che vede Floria Sigismondi alla regia e Mackenzie Davis e Finn Wolfhard tra gli interpreti principali.

Atmosfere macabre e inquietanti e una trama classica quanto efficace caratterizzano il filmato di cui sopra, che offre un assaggio del terrore che i nostri protagonisti vivranno nel corso della pellicola.

Il film è ispirato al racconto horror Il giro di vite di Henry James, utilizzato come fonte d'ispirazione anche da Mike Flanagan per la realizzazione della seconda stagione della serie TV Hill House. In The Turning la sinossi è semplice e inquietante al tempo stesso:

In una misteriosa tenuta nella campagna del Maine, la giovane tata Kate (Mackenzie Davis) viene assunta per badare a due adolescenti con turbe psichiche, Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard, star di Stranger Things e IT). Kate, rapidamente, scoprirà che sia i bambini che la casa nascondono segreti oscuri e che le cose potrebbero non essere come appaiono.

Il racconto di Henry James fu pubblicato a puntate nel 1898, ma The Turning sposta l'azione negli anni '90.

Un'inquietante scena del film horror The Turning

Come ha dichiarato la regista Floria Sigismondi:

Abbiamo preso questa storia, l'abbiamo modernizzata e collocata negli anni '90. Segue una tata che cerca un cambiamento di vita e quando arriva a casa incontra due orfani, Flora e Miles. Cominciano a comportarsi in modo un po' strano e lei sente che nascondono un segreto, che le stanno nascondendo qualcosa. Si rende ben presto conto che c'è qualcosa di sbagliato in quella casa.

La Sigismondi ha continuato spiegando che l'impostazione degli anni '90 ha permesso al film di "eliminare la tecnologia consentendo agli spettatori di annegare totalmente nell'ambiente mostrato".

Newton Compton Il giro di vite di Henry James

Il giro di vite è stato portato sullo schermo, grande e piccolo, già svariate volte. In particolare, ricordiamo la straordinaria pellicola interpretata da Nicole Kidman e diretta da Alejandro Amenàbar nel 2001, The Others, o il film Suspence (The Innocents), girato nell'ormai lontano 1961. Se sarà dunque difficile per The Turning eguagliare il successo di questi adattamenti, sarà tuttavia interessante vedere come il film si confronterà con l'imminente seconda stagione di Hill House, che utilizza la stessa storia: una tata in una vecchia casa spettrale dove potrebbero esserci o meno dei fantasmi.

The Turning arriverà nei cinema USA il 24 gennaio 2020.

Via: SlashFilm