Training Day: Warner Bros. conferma la lavorazione del prequel

Ancora non è chiaro invece chi si occuperà della regia del nuovo Training Day, sebbene sembra certo che Fuqua tornerà solo ed esclusivamente in veste di produttore esecutivo.

Il personaggio di Alonzo Harris dovrebbe tornare (ovviamente in una versione più giovane), con Warner che avrebbe già messo gli occhi su John David Washington , figlio dello stesso Denzel che vedremo anche nel prossimo Tenet , l'atteso thriller di Christopher Nolan in uscita nel 2020.

Via Collider , è ora stato reso noto che Warner Bros. ha assunto lo sceneggiatore Nick Yarborough per scrivere il prequel di Training Day, il quale dovrebbe avere luogo sempre a Los Angeles nell’aprile del 1992, pochi giorni prima dei disordini scaturiti dal verdetto sul caso di Rodney King.

I due scoprono presto di avere un approccio al loro mestiere decisamente differente: Jake si pone infatti come un poliziotto modello, mentre Alonzo preferisce adottare metodi decisamente più pratici per risolvere i crimini in strada.

Training Day è un film del 2001 diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer con protagonisti Denzel Washington ed Ethan Hawke . Per la sua interpretazione, Washington vinse il premio Oscar come Miglior attore protagonista nel 2002.

