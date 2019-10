Xbox Scarlett sarà retrocompatibile con i giochi di tutte le console Microsoft

Il futuro del gaming non è mai stato così vivace come in quest'ultimo periodo.

Mentre Nintendo ha appena messo a disposizione degli appassionai la versione Lite del suo Switch e Google si prepara ad invadere il mercato con Stadia il prossimo novembre, gli altri due colossi dell'industria stanno lavorando di gran lena per mettere a punto una next-gen con i fiocchi. La prossima generazione targata Microsoft e Sony si tradurrà in quelle Xbox Scarlett e PlayStation 5 pronte a darsi battaglia il prossimo anno come e più di quanto non stia avvenendo adesso con le attuali console.

E se è vero che l'azienda giapponese ha confermato il lancio per Natale 2020 solo nelle ultime ore, anche coloro che attendono al varco la nuova piattaforma della compagnia di Redmond hanno attualmente di che gioire.

Il noto insider conosciuto con il nickname Krobrille ha infatti pubblicato sul suo account Twitter quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche ufficiali di Project Scarlett. L'immagine allegata poco più sotto non va allora solo a confermate che al lancio della piattaforma potremo giocare ad Halo Infinite, ma anche che tutti gli utenti potranno godere delle bellezze in pixel e poligoni di ben quattro generazioni.

This is the official Project Scarlett description. It shows the focus on BC & the importance of having a Halo game available at launch with Halo Infinite, something that hasn't happened since Halo Combat Evolved on the Original Xbox. pic.twitter.com/jyAherWFK9