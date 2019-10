Agents of S.H.I.E.L.D. 7, Chloe Bennet anticipa una sorpresa

TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 14/10/2019 11:26 | aggiornato 14/10/2019 11:31

Chloe Bennet parla dell'ultima stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.!

0 condivisioni

Le riprese della settima e ultima stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sono già terminate ma ci vorrà un po' di tempo prima che i fan la possano vedere l'anno prossimo (negli Stati Uniti è fissata per l'estate 2020).

Il finale della stagione precedente ha già preventivato il fatto che gli agenti dello S.H.I.E.L.D. dovranno affrontare un'avventura in viaggio nel tempo. Chloe Bennet, che interpreta Daisy Johnson a.k.a. Quake, si è seduta con Digital Spy per parlare della prossima stagione e ha anticipato un po' di trama con dei punti veramente interessanti anche se, in alcuni punti del suo discorso si interrompe per non dover rivelare troppo:

Posso dire che siamo tornati indietro nel tempo, quindi dobbiamo arrivare a... l'obiettivo è quello di tornare a dove eravamo. Questo significa viaggiare in diversi periodi di tempo e chissà chi vedremo al ritorno, se mai torneremo indietro. In realtà è una delle stagioni più... la stagione 4 e la stagione 7 sono sicuramente le mie stagioni preferite di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D..

Nel suo discorso, Bennet anticipa il fatto molto importante che la squadra di agenti Marvel non resterà ferma nel passato (nel 1931) ma proverà a tornare indietro da dove sono partiti, quindi nel loro presente, attraversando diversi periodi di tempo. Ciò potrebbe regalare ai fan molte gioie, mostrando loro personaggi non più presenti e anche i momenti più belli delle sei stagioni passate. Uno spunto che ricorda inevitabilmente il film targato Marvel Studios Avengers: Endgame.

Inoltre, dal momento che abbiamo già visto l'uso del viaggio nel tempo nel Marvel Cinematic Universe (MCU) - per gentile concessione del Regno Quantico - nel film campione di incassi Avengers: Endgame, sarà intrigante vedere come l'elemento del viaggio nel tempo sarà diverso nello show di Marvel Television.

Chloe Bennet inoltre ha voluto sottolineare che la stagione 7 sarà molto divertente e che gli sceneggiatori l'hanno pensata proprio per ripagare i fan di lungo corso, che sono stati fedeli allo show per tutte le stagioni.

La stagione 7 quindi presenterà diverse sorprese per i fan Marvel. Tra queste sembra che ci sarà il ritorno Hayley Atwell nei panni dell'agente Peggy Carter, quello di Patrick Warburton nel suo ruolo di Rick Stoner e quello di Enver Gjokaj nei panni di Daniel Sousa.

Chi altro vorreste vedere nel grande finale di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.?