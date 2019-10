Cinema

di Mattia Chiappani - 14/10/2019 10:31 | aggiornato 14/10/2019 10:36

L'attore, interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ha scherzosamente ammesso di essersi arrabbiato vedendo Capitan America sollevare l'iconico martello.

0 condivisioni

Una delle scene più emozionanti per i fan del Marvel Cinematic Universe in Avengers: Endgame è sicuramente quella in cui Capitan America solleva Mjolnir. Durante lo scontro con Thanos, troviamo Thor in grande difficoltà, con la sua Stormbreaker brandita da Thanos che si avvicina pericolosamente al suo petto. Tutto sembra essere perduto, quando improvvisamente viene inquadrato il martello del Dio del Tuono che si alza e vola a colpire il Titano. Quando torna indietro, si scopre che ad averlo imbracciato è stato proprio Capitan America, dimostrando di essere degno, come già aveva (parzialmente) anticipato un'altra sequenza amatissima di Avengers: Age of Ultron.

Nel week-end dall'11 al 13 ottobre, durante l'ACE Comic Con di Rosemont, Illinois, ha parlato di quell'iconico momento proprio Chris Hemsworth, interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe. Rispondendo a una domanda dei fan su come si sia sentito in quella scena, l'attore ha risposto (scherzosamente) di non esserne stato molto contento:

[Mi sono sentito] Piuttosto arrabbiato, sì. Sono stufo del fatto che la gente sollevi quel martello, onestamente. Stai giocando con i miei giocattoli, insomma, ridammeli!

Il moderatore ha quindi sottolineato come l'attore sia stato molto bravo a nascondere i suoi sentimenti. In effetti Thor sembrava invece molto felice in quella sequenza. Hemsworth ha replicato spiegando la situazione, aggiungendo che non ha ancora visto Cap sollevare la sua Stormbreaker.

Sì, grazie. In realtà mi ha dato fastidio. Restituiscilo, Cap. Hai già il tuo piccolo scudo. Quantomeno non l'ho ancora visto sollevare Stormbreaker.

In realtà anche questo avviene durante la grande battaglia di Avengers: Endgame. Quando i fan gli hanno fatto notare la cosa, Hemsworth ha dichiarato di non esserne accorto perché in quel momento aveva le mani davanti agli occhi.

HD Getty Images

Al di là delle battute di Hemsworth, va sottolineato che presto si aggiungerà almeno un altro personaggio degno di Mjolnir nel Marvel Cinematic Universe. Durante il San Diego Comic-Con 2019 infatti è arrivato l'annuncio che Jane Foster sarebbe stata nuovamente presente nel film, interpretata ovviamente da Natalie Portman, e che avrà l'onore di imbracciare il martello, diventando ufficialmente la Potente Thor, come in una recente celebratissima run nei fumetti Marvel. Sembra inoltre molto probabile che la pellicola possa introdurre Beta Ray Bill, come richiesto a gran voce dai fan negli ultimi anni, anche lui degno di Mjolnir negli albi della Casa delle Idee.

Insomma, sembra che Chris Hemsworth avrà davanti a sé nuove ragioni per essere geloso del martello del suo personaggio! E voi, come avete reagito a quella scena di Avengers: Endgame?

Via ComicBook