14/10/2019

Proseguono i casting per il nuovo adattamento in chiave live-action di Cenerentola prodotto da Sony Pictures, che vedrà protagonista la popstar Camila Cabello.

Billy Porter è stato il primo attore di colore e dichiaratamente gay ad aver vinto un Emmy Award per la sua interpretazione nell'acclamata serie Pose. Ora è pronto a vestire i panni della Fata Madrina nella nuova rivisitazione musicale live-action della celebre favola di Cenerentola prodotta da Sony Pictures.

Dopo le indiscrezioni lanciate da Deadline, la conferma è arrivata direttamente dall'attore, intervenuto in un panel al New Yorker Festival. La star di Pose si aggiunge così alla cantautrice di origine cubane Camila Cabello che, come annunciato nei mesi scorsi, sarà al suo debutto sul grande schermo e interpreterà il ruolo dell'amata principessa con le scarpette di cristallo.

Ma le notizie non finiscono qui. Il cast del nuovo adattamento di Cenerentola potrà presto arricchirsi di un'altra importante new entry. Sembra infatti che Idina Menzel sia in trattative con Sony per il ruolo della perfida matrigna, nota anche come Lady Tremaine.

HD Getty Images

L'attrice e cantante è diventata celebre per aver prestato la sua voce ad Elsa in Frozen, dove ha interpretato l'iconico brano "Let It Go" vincitore del premio Oscar come Miglior canzone. Idina Menzel tornerà a doppiare la Regina delle nevi nell'attesissimo sequel Disney in uscita il prossimo 27 novembre.

La nuova versione musicale di Cenerentola sarà invece scritta e diretta dalla regista Kay Connon (30 Rocks), mentre l'attore James Corden produrrà il film con Leo Pearlman attraverso la sua casa di produzione Fulwell 73.

Nel 2015 il regista Kenneth Branagh aveva già realizzato un remake in chiave live-action del film d'animazione Disney del 1950 con protagonista la splendida Lily James nel ruolo di di Cinderella e Cate Blancett, in quello della matrigna.

Il nuovo film targato Sony debutterà nelle sale cinematografiche americane il 5 febbraio 2021.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere Billy Porter nei panni della Fata Madrina in Cenerentola?